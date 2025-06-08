Акушерка-гінекологиня Ерін Гіггінс із Cleveland Clinic пояснила, що втратити вагітність можна без явних симптомів – це так звана завмерла вагітність, інформує 24 Канал.

Дивіться також Як розмір таза жінки впливає на перебіг пологів: та чи можна на це вплинути

Чи завжди викидень має ознаки

Ні. У багатьох випадках ембріон припиняє розвиток, але жодних болів чи кровотеч немає. Жінка може дізнатися про це лише на УЗД або після аналізу, коли знижується рівень гормону ХГЛ. Найчастіше таке трапляється між 6-м і 8-м тижнем. Але будь-яке переривання вагітності до 20 тижня вважають викиднем.

Ранні ознаки, які можуть викликати занепокоєння:

Кровотеча

Найпоширеніший сигнал. Вона може бути незначною або рясною, зі згустками чи сірувато-білою тканиною. Але не завжди це ознака викидня – кровотечі бувають і через менш небезпечні стани, як-от субхоріальна гематома або зміни на шийці матки.

Спазми та біль

Якщо болі сильні й супроводжуються кровотечею – це може бути тривожним знаком. Водночас легкі, схожі на менструальні болі – нормальні на ранніх термінах.

Зникнення симптомів вагітності

Якщо раптово зникає нудота, чутливість грудей або втома, це може насторожити. Проте лікарка пояснює, що такі зміни часто є нормальними після 10 – 12 тижня.

Темні виділення

Виділення, схожі на кавову гущу, можуть свідчити про викидень – це вихід старої крові з матки. У нормі виділення мають бути прозорими або білуватими.

Біль у попереку

Під час викидня матка може скорочуватись, спричиняючи біль у спині. Але у 40% вагітних такий біль виникає й через звичайні зміни в організмі.

Коли звертатися до лікаря

Важливо. Навіть незначні симптоми – привід проконсультуватися з фахівцем. Спазми, кров’янисті виділення, зміни в самопочутті – усе це не завжди свідчить про викидень, але потребує уваги.

Особливо важливо не зволікати з візитом, якщо: