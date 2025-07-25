Неш народився 5 липня 2024 року в медичному центрі Університету Айови. Малюк з’явився на 21 тижні вагітності, хоча звична тривалість виношування становить близько 40 тижнів, пише 24 Канал з посилання на сайт Книги рекордів Гіннеса.
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Перші дні після народження
На момент народження його зріст був лише 24 сантиметри, а вага – всього 285 грамів, що навіть менше за середній грейпфрут.
Розмір хлопчика після народження / Фото Guinness World Records
Відразу після народження хлопчика доставили до відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Це одне з найсучасніших у Сполучених Штатах, і саме тут Неш провів свої перші шість місяців життя. Перші години й дні після екстремально раннього народження – найкритичніші для таких діток, і вони вимагають цілодобового спостереження лікарів.
Увесь цей час поруч із хлопчиком були його батьки – Моллі та Рендалл. Моллі згадує перші дні як "суцільний туман страху й тривоги, змішаний із надією".
Виписка з лікарні
Після пів року у лікарні Неша нарешті відпустили додому. Проте на цьому боротьба не закінчилася: хлопчик все ще потребує особливого медичного догляду – він перебуває на кисневій підтримці, користується зондом для годування, а через незначну втрату слуху носить слухові апарати. Окрім того, Неш відвідує спеціалізований дитячий садочок.
Неша вже виписали з лікарні / Фото Guinness World Records
Свій перший день народження хлопчик відсвяткував у родинному колі з близькими людьми. Лікарі дозволили йому вперше скуштувати торт – це стало справжнім святом для всієї родини.
Це був дуже емоційний момент – і гордість, і вдячність, і навіть трохи смутку за непростий шлях. Але головне – це перемога життя, стійкість і віра в диво,
– підсумовує Моллі.
До рекорду Неша найраніше народженою вважалася дитина Кертіс Зі-Кіт Мі з Алабами, який з’явився на світ також на 21 тижні, але на день пізніше.