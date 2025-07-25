Нэш родился 5 июля 2024 года в медицинском центре Университета Айовы. Малыш появился на 21 неделе беременности, хотя привычная продолжительность вынашивания составляет около 40 недель, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.

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Первые дни после рождения

На момент рождения его рост был всего 24 сантиметра, а вес – всего 285 граммов, что даже меньше среднего грейпфрута.



Размер мальчика после рождения / Фото Guinness World Records

Сразу после рождения мальчика доставили в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Это одно из самых современных в Соединенных Штатах, и именно здесь Нэш провел свои первые шесть месяцев жизни. Первые часы и дни после экстремально раннего рождения – самые критические для таких деток, и они требуют круглосуточного наблюдения врачей.

Все это время рядом с мальчиком были его родители – Молли и Рэндалл. Молли вспоминает первые дни как "сплошной туман страха и тревоги, смешанный с надеждой".

Выписка из больницы

После полугода в больнице Нэша наконец отпустили домой. Однако на этом борьба не закончилась: мальчик все еще нуждается в особом медицинском уходе – он находится на кислородной поддержке, пользуется зондом для кормления, а из-за незначительной потери слуха носит слуховые аппараты. Кроме того, Нэш посещает специализированный детский сад.



Нэша уже выписали из больницы / Фото Guinness World Records

Свой первый день рождения мальчик отпраздновал в семейном кругу с близкими людьми. Врачи разрешили ему впервые попробовать торт – это стало настоящим праздником для всей семьи.

Это был очень эмоциональный момент – и гордость, и благодарность, и даже немного грусти за непростой путь. Но главное – это победа жизни, стойкость и вера в чудо,

– подытоживает Молли.

До рекорда Нэша самым рано рожденным считался ребенок Кертис Зи-Кит Ми из Алабамы, который появился на свет также на 21 неделе, но на день позже.