С января по июнь 2025 года на свет появилось 86 795 новорожденных, тогда как количество умерших составило 249 002 человек. Традиционно больше всего младенцев рождается в столице, а также во Львовской и Днепропетровской областях, пишет 24 Канал со ссылкой на портал "Опендатабот".

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В каких областях самая низкая и самая высокая рождаемость

Однако именно на Днепропетровщине наблюдается и самый высокий уровень смертности – здесь умирает каждый девятый житель. Высокие показатели смертей также фиксируют в Киеве и Харьковской области.

Особенно тревожная ситуация в регионах, находящихся вблизи линии фронта. В Донецкой области за прошлый год количество новорожденных уменьшилось почти наполовину – на 47%. На Херсонщине этот показатель упал на 11%, а на Черниговщине – на 10%.

Несмотря на общую негативную тенденцию, отдельные области демонстрируют определенный прирост. Киевская и Волынская области лидируют по улучшению: здесь за год количество новорожденных выросло на 6%, а во Львовской области – на 5%. Традиционно рождается больше мальчиков - 51%.

Но таким образом население страны уменьшается более чем на 300 тысяч ежегодно.

Ситуация с демографией остается вызовом для всей страны, и специалисты призывают обратить внимание на комплексные государственные программы поддержки семей и деторождения.