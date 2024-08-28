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Це просто руйнує психіку: назвали особливо небезпечну форму психічного насилля
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31 липня
Який хліб найкорисніший і найшкідливіший для здоровʼя та вашої фігури
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Все про гіперсомнію: коли постійна сонливість та втома стає хворобою
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Достатньо вихідних: назвали звичку, яка на 33% зменшує ризик смерті у людей з діабетом
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Цей простий інгредієнт у чаї зберігає всі антиоксиданти
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Чи корисно жити біля водойм: неочікувані результати дослідження
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30 липня
Не гормони та не таблетки: гінекологиня назвала справжні причини, чому не хочеться сексу
Чи можна розбавляти кип’ячену воду звичайною
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Назальні фільтри – порятунок від алергії чи ще один безкорисний винахід
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Як кавун впливає на здоровʼя нирок
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8 найгірших продуктів, які можуть провокувати хронічне запалення
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В Україні можуть повністю заборонити електронні сигарети: у Раді зареєстрували законопроєкт
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Ін'єкція двічі на рік: у ЄС схвалили ліки, що майже повністю блокують ВІЛ
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Особливості догляду за чоловічою шкірою: базові кроки та рекомендації
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29 липня
Доконтактна профілактика ВІЛ: що це, наскільки ефективна, та кому потрібна
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На яких пляжах в Україні заборонили купатись: повний перелік
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На Житомирщині лікар отримав підозру через смерть немовляти під час пологів
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18 лип
17:33
Дослідження на мільйонах дітей ще раз спростувало брехню, яку поширюються антивакцинатори
Масштабне дослідження, що охопило понад 1,2 мільйона дітей у Данії, вкотре підтвердило: вакцинація у ранньому віці не пов’язана з розвитком аутизму, астми та інших захворювань.
15 квіт
15:01
"Чудовий" когнітивний тест Трампа: що він проходив і чи вийде у вас
19 бер
14:50
Вчені зруйнували усі уявлення про користь спорту: скільки насправді потрібно займатись
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Це просто руйнує психіку: назвали особливо небезпечну форму психічного насилля
Який хліб найкорисніший і найшкідливіший для здоровʼя та вашої фігури
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Цей простий інгредієнт у чаї зберігає всі антиоксиданти
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Все про гіперсомнію: коли постійна сонливість та втома стає хворобою
Понад 130 малих аптек закрилися в Україні через заборону маркетингових послуг – дані "МОРІОН"
Не гормони та не таблетки: гінекологиня назвала справжні причини, чому не хочеться сексу
Ін'єкція двічі на рік: у ЄС схвалили ліки, що майже повністю блокують ВІЛ
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Достатньо вихідних: назвали звичку, яка на 33% зменшує ризик смерті у людей з діабетом
Назальні фільтри – порятунок від алергії чи ще один безкорисний винахід
Доконтактна профілактика ВІЛ: що це, наскільки ефективна, та кому потрібна
МОЗ змінює правила медоглядів: кого перевірятимуть по-новому
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