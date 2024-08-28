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18 лип
17:33

Дослідження на мільйонах дітей ще раз спростувало брехню, яку поширюються антивакцинатори

Масштабне дослідження, що охопило понад 1,2 мільйона дітей у Данії, вкотре підтвердило: вакцинація у ранньому віці не пов’язана з розвитком аутизму, астми та інших захворювань.
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