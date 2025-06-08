Акушерка-гинеколог Эрин Гиггинс из Cleveland Clinic объяснила, что потерять беременность можно без явных симптомов – это так называемая замершая беременность, информирует 24 Канал.

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Всегда ли выкидыш имеет признаки

Нет. Во многих случаях эмбрион прекращает развитие, но никаких болей или кровотечений нет. Женщина может узнать об этом только на УЗИ или после анализа, когда снижается уровень гормона ХГЧ. Чаще всего такое случается между 6-й и 8-й неделей. Но любое прерывание беременности до 20 недели считают выкидышем.

Ранние признаки, которые могут вызвать беспокойство:

Кровотечение

Самый распространенный сигнал. Оно может быть незначительным или обильным, со сгустками или серовато-белой тканью. Но не всегда это признак выкидыша – кровотечения бывают и из-за менее опасных состояний, например субхориальная гематома или изменения на шейке матки.

Спазмы и боль

Если боли сильные и сопровождаются кровотечением – это может быть тревожным знаком. В то же время легкие, похожие на менструальные боли – нормальные на ранних сроках.

Исчезновение симптомов беременности

Если внезапно исчезает тошнота, чувствительность груди или усталость, это может насторожить. Однако врач объясняет, что такие изменения часто являются нормальными после 10 – 12 недели.

Темные выделения

Выделения, похожие на кофейную гущу, могут свидетельствовать о выкидыше – это выход старой крови из матки. В норме выделения должны быть прозрачными или беловатыми.

Боль в пояснице

Во время выкидыша матка может сокращаться, вызывая боль в спине. Но у 40% беременных такая боль возникает и из-за обычных изменений в организме.

Когда обращаться к врачу

Важно. Даже незначительные симптомы – повод проконсультироваться со специалистом. Спазмы, кровянистые выделения, изменения в самочувствии – все это не всегда свидетельствует о выкидыше, но требует внимания.

Особенно важно не затягивать с визитом, если: