Уже під час перших відвідин жіночої консультації майбутній мамі вимірюють таз за допомогою спеціального інструменту. Це необхідно для визначення його форми та основних розмірів, від яких часто залежить хід майбутніх пологів, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

Також на тему Планування вагітності: ось що вам потрібно зробити в першу чергу

Типи жіночого таза

Існують різні типи жіночого таза:

Гінекоїдний – має округлу форму і найширший отвір, вважається найбільш сприятливим для природного народження.

Андроїдний – ширший у верхній частині та звужується донизу, що може ускладнювати проходження дитини родовими шляхами.

Антропоїдний – витягнутий і вужчий за формою.

Платипелоїдний – широкий і плоский, з малою глибиною та плоскими передньою і задньою стінками.

Багатьох жінок насторожує термін "вузький таз". Які особливості цього стану та чи несе воно ризики? В акушерській практиці розрізняють два види вузького таза: анатомічно вузький і клінічно вузький.

Анатомічно вузький таз

Це означає, що хоча б один зовнішній розмір таза у жінки менший від норми на 1,5 – 2 см. Таку особливість зазвичай виявляють ще під час вагітності, і вона пов’язана з індивідуальною будовою тіла. Якщо звуження таза значне (третій або четвертий ступінь), самостійні пологи стають неможливими, і лікарі рекомендують плановий кесарів розтин.

Вплинути на це неможливо – це анатомічна особливість, як колір очей чи зріст. Але сучасна медицина добре знайома з подібними випадками та завчасно підбирає тактику народження.

Клінічно вузький таз

Цей діагноз ставлять, коли розміри таза жінки відповідають нормі, але під час пологів виявляється, що для народження дитини вони недостатні. Таку невідповідність між розміром таза і голівкою малюка найчастіше з’ясовується вже у процесі пологів і стає показанням до екстреного кесаревого розтину.

Вплинути на це заздалегідь, на жаль, неможливо – подібні ситуації непередбачувані й не залежать ні від жінки, ні від лікарів.

Найголовніше під час вагітності та пологів – регулярно спостерігатися в акушера-гінеколога, своєчасно проходити всі обстеження та обирати пологовий будинок, якому ви довіряєте. Довіра та співпраця з медичним персоналом допомагають зменшити тривожність і забезпечують мамі та малюку безпеку.

Головне – не боятися ставити запитання своєму лікарю, разом обирати найбезпечнішу стратегію. Це допоможе відчувати себе спокійніше та впевненіше у період очікування малюка.