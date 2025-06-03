Хвороба Лайма або бореліоз – це інфекція, яку спричиняють бактерії роду Borrelia, які потрапляють в організм людини через укуси іксодових кліщів, повідомляє 24 Канал з посилання на Ескулаб.

Також на тему Грибок, що вбиває мільйони щороку, пошириться на нові території – під загрозою й південь України

Хвороба Лайма в Україні

Захворювання розвивається у кілька стадій і без своєчасного виявлення може викликати тяжкі ураження серця, суглобів, нервової системи та шкіри. Серед можливих ускладнень: параліч лицевого нерва, запалення очей, артрити й інші розлади.

В Україні кліщові інфекції є доволі поширеними. Наприклад, лише у 2024 році було зареєстровано понад 5 тисяч випадків хвороби Лайма, а в попередні роки кількість пацієнтів перевищувала 3 тисячі щороку.

Що робити після укусу кліща

Інфекціоністи радять через 2 – 3 тижні після укусу обов’язково здати аналіз крові на антитіла до Borrelia. Річ у тім, що імунна система починає виробляти специфічні антитіла не одразу, тому надто рання діагностика може дати хибний результат.

Варто пам’ятати: навіть за відсутності симптомів не можна бути впевненим, що зараження не відбулося. Іноді хвороба Лайма протікає без жодних ознак, а перші прояви можуть виникнути місяці чи навіть роки. В організмі борелії можуть існувати у так званій "цистній" формі понад 10 років, залишаючись неактивними.

Несвоєчасна або неправильна діагностика небезпечна, бо може призвести до розвитку хронічної форми захворювання, тривалої непрацездатності та тяжких ускладнень. Якщо ж лабораторний аналіз підтвердив наявність збудника, потрібно обов’язково звернутися до свого лікаря для початку курсу лікування.

Симптоми хвороби Лайма

Перші ознаки хвороби Лайма можуть з’явитися у проміжку від 3 до 30 днів після укусу. Найхарактерніша – мігруюча еритема: червона пляма, яка виникає на місці укусу та поступово розширюється, зі світлішою ділянкою посередині. Можливі також лихоманка, озноб, головний біль, підвищена втомлюваність та болі у суглобах.

Своєчасна діагностика, уважність до власного самопочуття й консультація з лікарем – найнадійніша стратегія у сезон активності кліщів. Кліщовий укус – це не дріб’язкова неприємність, а проблема, яка потребує вашої уваги.