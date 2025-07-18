У Львові спалах сальмонельозу після отруєння щонайменше 56 людей – включно з дітьми та вагітними – в ресторані "Китайський привіт". Джерело інфекції – десерт із яєчним кремом, і це підтвердили результати лабораторії – Salmonella Enteritidis. Що варто знати про заховарювання, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Зросла кількість людей, які отруїлися у ресторані Міші Кацуріна
Сальмонельоз – що це?
У ЦГЗ нагадали, що сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання, яке провокують бактерії роду Salmonella. Найчастіше воно вражає шлунково-кишковий тракт і викликає діарею, підвищену температуру та блювання. Інфекція особливо небезпечна для дітей, людей похилого віку та осіб із ослабленим імунітетом.
Які шляхи зараження сальмонельозом?
Найпоширеніші джерела інфекції:
- Сире або недостатньо термічно оброблене м'ясо та яйця (особливо курятина).
- Молочні продукти, виготовлені з не пастеризованого молока.
- Контакт із зараженими тваринами (курьми чи гризунами).
- Погано вимиті овочі та фрукти, якщо вони контактували із зараженими поверхнями.
- Недотримання гігієни рук, зокрема після приготування сирого м'яса.
Варто знати! Характерними симптомами сальмонельозу є раптовий початок захворювання, сильний біль у животі, нудота та блювання. Також може піднятись температура тіла (38-40 градусів) та початись діарея (часто з домішками слизу або крові). У хворого присутня загальна слабкість, головний біль. Симптоми з'являються зазвичай через 6 – 72 години після зараження.
Скільки триває лікування сальмонельозу
У більшості випадків легкий перебіг хвороби минає самостійно впродовж 4 – 7 днів. Головне – регідратація, тобто поновлення втраченої рідини та електролітів. Однак у тяжких випадках хворому може знадобитися госпіталізація; антибактеріальна терапія; а у випадках ускладнень, зневоднення або інтоксикації, – триваліший нагляд медиків.
Як захиститися від сальмонельозу?
Аби убезпечити себе від інфікування, завжди термічно обробляйте м'ясо та яйця до готовності. Уникайте вживання сирих яєць (як от, у домашньому майонезі чи десертах).
Звісно, дотримуйтесь правил гігієни – мийте руки перед приготуванням їжі та після контакту з сирими продуктами. А ще – зберігайте сире м'ясо окремо від інших продуктів у холодильнику.