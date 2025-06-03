Болезнь Лайма или боррелиоз – это инфекция, которую вызывают бактерии рода Borrelia, которые попадают в организм человека через укусы иксодовых клещей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Эскулаб.

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Болезнь Лайма в Украине

Заболевание развивается в несколько стадий и без своевременного выявления может вызвать тяжелые поражения сердца, суставов, нервной системы и кожи. Среди возможных осложнений: паралич лицевого нерва, воспаление глаз, артриты и другие расстройства.

В Украине клещевые инфекции являются довольно распространенными. Например, только в 2024 году было зарегистрировано более 5 тысяч случаев болезни Лайма, а в предыдущие годы количество пациентов превышало 3 тысячи ежегодно.

Что делать после укуса клеща

Инфекционисты советуют через 2 – 3 недели после укуса обязательно сдать анализ крови на антитела к Borrelia. Дело в том, что иммунная система начинает вырабатывать специфические антитела не сразу, поэтому слишком ранняя диагностика может дать ложный результат.

Стоит помнить: даже при отсутствии симптомов нельзя быть уверенным, что заражение не произошло. Иногда болезнь Лайма протекает без признаков, а первые проявления могут возникнуть месяцы или даже годы. В организме боррелии могут существовать в так называемой "цистной" форме более 10 лет, оставаясь неактивными.

Несвоевременная или неправильная диагностика опасна, потому что может привести к развитию хронической формы заболевания, длительной нетрудоспособности и тяжелых осложнений. Если же лабораторный анализ подтвердил наличие возбудителя, нужно обязательно обратиться к своему врачу для начала курса лечения.

Симптомы болезни Лайма

Первые признаки болезни Лайма могут появиться в промежутке от 3 до 30 дней после укуса. Самая характерная – мигрирующая эритема: красное пятно, которое возникает на месте укуса и постепенно расширяется, со светлым участком посередине. Возможны также лихорадка, озноб, головная боль, повышенная утомляемость и боли в суставах.

Своевременная диагностика, внимательность к собственному самочувствию и консультация с врачом – самая надежная стратегия в сезон активности клещей. Клещевой укус – это не пустяковая неприятность, а проблема, которая требует вашего внимания.