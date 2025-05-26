За даними дослідження Манчестерського університету, про яке пише CNN, до 2060 року грибок може охопити нові регіони Північної Америки, Азії та Європи, включно з півднем України, передає 24 Канал. А до 2100 року його поширення може зрости на понад 77%, потенційно заражаючи мільйони людей лише в Європі.

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Що відомо про грибок

Aspergillus – це цвілеві гриби, які природно мешкають у ґрунті й повітрі. Щодня люди вдихають їхні мікроспори, але здорова імунна система здатна дати їм раду. Проте для людей із захворюваннями легень, ослабленим імунітетом, онкопацієнтів чи тих, хто переніс COVID-19 або трансплантацію органів, ці гриби можуть стати смертельно небезпечними.

За оцінками, смертність від аспергільозу сягає 20–40%, а його діагностика ускладнена через неспецифічні симптоми – кашель, гарячку, задишку.

Глобальне потепління погіршило ситуацію

Науковці також попереджають, що глобальне потепління може зробити грибки стійкішими до високих температур – і, як наслідок, до захисту з боку людського організму. Додаткову загрозу становить стійкість Aspergillus flavus до протигрибкових препаратів – наразі ефективними вважаються лише чотири класи ліків. Цей грибок також небезпечний для сільського господарства, адже заражає харчові культури, впливаючи на продовольчу безпеку.

У 2022 році ВООЗ включила Aspergillus flavus до списку патогенів критичного рівня загрози для здоров'я.

"Ми тільки починаємо розуміти, як саме зміна клімату впливає на поширення грибкових захворювань. Але зрозуміло одне: уразливими стаємо всі", – застеріг професор Каліфорнійського університету в Берклі Джастін Ремайс.