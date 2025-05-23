Чайний гриб, комбуча, китайський або японський гриб, маньчжурська матка, волзька медуза, фанго чи грибний квас – це симбіотична культура дріжджів і бактерій, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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З давніх часів цей напій широко використовувався у народній медицині різних країн. Перше згадування його цілющих властивостей датується 220 роком до н.е. (епоха китайської династії Цінь). У Європу чайний гриб потрапив з Далекого Сходу на початку XX століття, де набув популярності як натуральний продукт для підтримки здоров’я.

Склад та харчова цінність

У 100 грамах напою на основі чайного гриба міститься лише 28,7 ккал, вуглеводів – 7,2 г, білків і жирів – 0 г.

Хімічний склад залежить від виду використаних грибів та бактерій, але зазвичай переважають оцтовокислі бактерії роду Acetobacteraceae та різні види дріжджів. Основні біологічно активні речовини – ферменти, органічні кислоти та вітаміни.

Користь і можливі ризики чайного гриба

Питання про користь напою досі викликає дискусії: більшість фахівців скептично ставляться до цього напою, інші визнають позитивний вплив гриба. Офіційна медицина не вважає напій ліками, однак і не забороняє його вживання.

Корисні властивості

Про чайний гриб як про "еліксир безсмертя" згадували ще за часів династії Хань (близько 250 років до н.е.). З Цейлону слава про нього розповсюдилася Індією, Маньчжурією, Східним Сибіром. У Європу напій завезли моряки.

У середині XX століття німецький учений Рудольф Скленер помітив корисні властивості японського гриба, після чого на європейському фармацевтичному ринку з’явився готовий напій "Kombucha".

Властивості які приписують комбучі:

покращує травлення, усуває відчуття важкості після їжі;

регулює роботу кишечника, бореться із запорами;

тонізує, сприяє зміцненню імунітету;

знімає головний біль, нормалізує тиск;

покращує стійкість до стресу;

сприяє функціонуванню нирок, печінки, підшлункової залози;

може використовуватись як сечогінний засіб і для ополіскування волосся.

Глюкуронова кислота може підвищувати захисні сили організму. Глюкозамін, що входить до складу, допомагає підтримувати здоров’я суглобів і кісток.

Є інформацію про деяку ефективність напою при захворюваннях ротової порожнини, шлунково-кишкового тракту і навіть при депресивних станах. У Китаї настій чайного гриба навіть застосовують для інгаляцій при захворюваннях дихальних шляхів (не робіть цього).

Напій використовують для лікування атеросклерозу, патологій печінки, жовчного міхура, кишкових інфекцій, а також для швидшого загоєння шкіри й зміцнення волосся. Жінкам він допомагає при токсикозі, болях під час місячних і навіть сприяє лактації.

Але щоб підтвердити ці властивості, потрібно провести якісні дослідження, яких поки немає. Тому краще сприймати комбучу як напій, а не ліки.

Можливі ризики та протипоказання

Напій підходить не всім:

Індивідуальна непереносимість; Цукровий діабет (високий вміст цукру); Гастрити з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба; Вік до 3 років.

Не варто вживати переброджений чи дуже міцний настій, а також комбучу під час приймання ліків чи перед керуванням авто. Дітям і вагітним можна пити напій лише після консультації з лікарем, у малих кількостях (50 – 100 мл на день).

Зловживання може спровокувати порушення функції нирок і кислотно-лужного балансу (метаболічний ацидоз), що може супроводжуватись блюванням, діареєю, тахікардією і підвищенням тиску.

Чайний гриб – напій із давньою історією й потенційною користю для здоров’я, однак підходити до його вживання потрібно обережно, беручи до уваги індивідуальні особливості організму та рекомендації лікарів.