Чому важливо споживати клітковину

Водночас клітковина залишається важливим компонентом збалансованого харчування. Наукові дослідження свідчать, що достатня кількість клітковини покращує травлення, підтримує здоров'я кишківника та кісток, допомагає контролювати вагу, знижує ризик хронічних захворювань і навіть може подовжувати життя. Про користь клітковини та найкраще її джерело, розповідає 24 Канал.

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Одним із найкращих способів добрати норму клітковини є споживання малини – солодкої, універсальної ягоди, яку часто радять лікарі для підтримки здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Гастроентеролог Вілл Булсевич у себе в блозі розповів, чому вважає малину найкориснішим фруктом для кишківника.

Зауважте. Одна чашка малини містить близько 7 грамів клітковини, а це майже половина денної норми.

Користь малини

Крім клітковини, малина багата на вітамін С і поліфеноли – потужні антиоксиданти. Незважаючи на природний цукор, ягоди можуть знижувати ризик розвитку діабету 2-го типу, а у випадку наявності хвороби – навіть допомагати у боротьбі з нею.

Ще одна перевага малини – низький вміст FODMAP (ферментованих вуглеводів, які можуть спричиняти здуття у людей із синдромом подразненого кишківника). Завдяки цьому малина ідеально підходить тим, хто піклується про здоров'я травної системи.

"Якщо у вас є проблеми з травленням або ви віновлюєте кишечник, неодмінно включайте малину в раціон", – радить Булсевич. Він сам додає ягоду у тости, салати, смузі і переконує, що існує безліч варіантів, як збагатити раціон цією ягодою.