Дефіцити вітамінів
Про це нагадують експерти, зокрема нутриціологиня Наталія Мічковська, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Вітамін D
Цей вітамін критично важливий для обміну речовин і гормонального балансу. Він допомагає організму правильно засвоювати кальцій і фосфор, підтримувати здоров'я кісток, м'язів та тканин.
При достатньому рівні вітаміну D краще працює інсулін, зменшується схильність до відкладення жиру (особливо в області живота), а також врівноважуються гормони голоду й ситості – лептин і грелін. Його нестача може викликати постійне відчуття голоду, зниження м’язової сили та гальмування метаболізму.
Магній
Цей мінерал допомагає контролювати рівень цукру в крові, покращує сон, знижує рівень стресу – а отже, і ризик емоційного переїдання. Магній також сприяє м'язовому відновленню після фізичних навантажень.
Джерела: мигдаль, кеш'ю, насіння гарбуза й соняшника, шпинат, бобові, цільнозернові продукти, чорний шоколад.
Цинк
Цинк безпосередньо впливає на гормони щитоподібної залози та лептин, а його дефіцит може сповільнити обмін речовин. Він також бере участь у синтезі білка та підтримці м'язової маси – ключового "помічника" у спалюванні калорій.
Джерела: м'ясо, морепродукти, гарбузове насіння.
Залізо
Низький рівень заліза означає менше енергії – а значить, менше руху й гірша витрата калорій. Його дефіцит пов'язаний із млявістю, поганим настроєм і втратою мотивації.
Джерела: червоне м'ясо, печінка, зелень, бобові.
Вітаміни групи В (В6, В12, фолієва кислота)
Ці вітаміни потрібні для ефективного перетворення їжі на енергію. Їхня недостатність викликає втому, дратівливість і погіршує настрій – що ускладнює контроль харчування та тренувань.
Джерела: м'ясо, риба, яйця, злаки.
Йод і селен
Ці мікроелементи необхідні для повноцінної роботи щитоподібної залози. Без них навіть найкраща дієта не допоможе схуднути.
Джерела йоду – морська капуста, риба. Селену – бразильські горіхи, риба, яйця.