Чайный гриб, комбуча, китайский или японский гриб, маньчжурская матка, волжская медуза, фанго или грибной квас – это симбиотическая культура дрожжей и бактерий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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С древних времен этот напиток широко использовался в народной медицине разных стран. Первое упоминание его целебных свойств датируется 220 годом до н.э. (эпоха китайской династии Цинь). В Европу чайный гриб попал с Дальнего Востока в начале XX века, где приобрел популярность как натуральный продукт для поддержания здоровья.

Состав и пищевая ценность

В 100 граммах напитка на основе чайного гриба содержится всего 28,7 ккал, углеводов – 7,2 г, белков и жиров – 0 г.

Химический состав зависит от вида использованных грибов и бактерий, но обычно преобладают уксуснокислые бактерии рода Acetobacteraceae и различные виды дрожжей. Основные биологически активные вещества – ферменты, органические кислоты и витамины.

Польза и возможные риски чайного гриба

Вопрос о пользе напитка до сих пор вызывает дискуссии: большинство специалистов скептически относятся к этому напитку, другие признают положительное влияние гриба. Официальная медицина не считает напиток лекарством, однако и не запрещает его употребление.

Полезные свойства

О чайном грибе как об "эликсире бессмертия" упоминали еще во времена династии Хань (около 250 лет до н.э.). С Цейлона слава о нем распространилась Индией, Маньчжурией, Восточной Сибирью. В Европу напиток завезли моряки.

В середине XX века немецкий ученый Рудольф Скленер заметил полезные свойства японского гриба, после чего на европейском фармацевтическом рынке появился готовый напиток "Kombucha".

Свойства которые приписывают комбуче:

улучшает пищеварение, устраняет чувство тяжести после еды;

регулирует работу кишечника, борется с запорами борется с запорами;

тонизирует, способствует укреплению иммунитета;

снимает головную боль, нормализует давление;

улучшает устойчивость к стрессу;

способствует функционированию почек, печени, поджелудочной железы;

может использоваться как мочегонное средство и для ополаскивания волос.

Глюкуроновая кислота может повышать защитные силы организма. Глюкозамин, входящий в состав, помогает поддерживать здоровье суставов и костей.

Есть информацию о некоторой эффективности напитка при заболеваниях ротовой полости, желудочно-кишечного тракта и даже при депрессивных состояниях. В Китае настой чайного гриба даже применяют для ингаляций при заболеваниях дыхательных путей (не делайте этого).

Напиток используют для лечения атеросклероза, патологий печени, желчного пузыря, кишечных инфекций, а также для более быстрого заживления кожи и укрепления волос. Женщинам он помогает при токсикозе, болях во время месячных и даже способствует лактации.

Но чтобы подтвердить эти свойства, нужно провести качественные исследования, которых пока нет. Поэтому лучше воспринимать комбучу как напиток, а не лекарство.

Возможные риски и противопоказания

Напиток подходит не всем:

Индивидуальная непереносимость; Сахарный диабет (высокое содержание сахара); Гастриты с повышенной кислотностью, язвенная болезнь; Возраст до 3 лет.

Не стоит употреблять перебродивший или очень крепкий настой, а также комбучу во время приема лекарств или перед управлением авто. Детям и беременным можно пить напиток только после консультации с врачом, в малых количествах (50 – 100 мл в день).

Злоупотребление может спровоцировать нарушение функции почек и кислотно-щелочного баланса (метаболический ацидоз), что может сопровождаться рвотой, диареей, тахикардией и повышением давления.

Чайный гриб – напиток с давней историей и потенциальной пользой для здоровья, однако подходить к его употреблению нужно осторожно, принимая во внимание индивидуальные особенности организма и рекомендации врачей.