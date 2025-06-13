Наверняка вы сталкивались с мифом: космонавтам перед отправкой в космос обязательно удаляют аппендикс. Мол, этот маленький отросток слепой кишки не имеет никакого значения для организма, а жить без него можно без проблем. Но так ли это на самом деле?