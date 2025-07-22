Как работают эти процедуры и почему именно это направление набирает популярность за рубежом – 24 Каналу объяснил известный пластический хирург Дмитрий Слоссер.

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Дмитрий Слоссер "Пациенты сегодня гораздо более осведомлены и требовательны: они хотят оставаться собой, выглядеть моложе и свежее. Поэтому методики на основе собственных стволовых клеток стали настоящим прорывом в нашей сфере."

Почему выбирают собственные клетки?

Главная причина популярности этих процедур – использование собственных биологических ресурсов пациента. Это минимизирует риск отторжения или аллергических реакций и дает максимально естественный эффект.

"Мы фактически "включаем" естественные механизмы восстановления. Кожа снова приобретает эластичность, выравнивается тон, уменьшаются морщины. И при этом внешность остается узнаваемой", – объясняет Дмитрий Слоссер.

По его словам, многие пациенты считают этот биологический подход привлекательнее традиционной пластики, ведь он не оставляет швов, не требует длительной реабилитации и выглядит гораздо естественнее.

Какие бывают стволовые клетки?

В медицине существует несколько видов стволовых клеток, которые отличаются происхождением и функциями. Самые распространенные среди них:

Эмбриональные стволовые клетки – имеют наибольший потенциал дифференциации, но из-за этических вопросов их практически не используют.

Мезенхимальные стволовые клетки – добывают из жировой ткани или костного мозга и применяют в регенеративной медицине и косметологии.

Гемопоэтические стволовые клетки – используют в лечении кроветворных заболеваний.

Индуцированные плюрипотентные клетки – создают из взрослых клеток путем перепрограммирования.

Нейральные стволовые клетки – работают в восстановлении нервной ткани.

В эстетической медицине наиболее востребованными остаются именно мезенхимальные клетки. Они стимулируют регенерацию тканей, возвращают коже здоровый вид и способность к восстановлению.

Это совсем другой подход: мы не навязываем организму что-то чужеродное, а помогаем ему самому омолодиться,

– объяснил хирург.

Естественное омоложение без хирургии

Технологии на основе собственных клеток пациента открывают новые возможности для тех, кто хочет избежать имплантов, сложных операций и долгих периодов восстановления.

Дмитрий Слоссер "Я верю, что будущее пластической хирургии – именно в сочетании хирургических и биологических методов. И чем больше мы учимся использовать собственные ресурсы организма, тем лучше и безопаснее становятся результаты."

По словам хирурга, мир эстетической медицины сегодня меняет подход к красоте, делая его более гармоничным и естественным. И благодаря стволовым клеткам эти возможности становятся все более доступными.