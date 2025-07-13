Любимым ежедневным ритуалом женщины является бокал местного кофейного ликера перед обедом. Она рассказала в интервью радиостанции COPE, что своими секретами здоровья считает ежедневную активность, умеренное питание и жизнерадостность, информирует 24 Канал.

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Распорядок дня долгожительницы

Эсперанса придерживается устойчивого распорядка: около часа – обед, обязательно с местным кофейным ликером. Затем – короткий отдых без сна, и – встречи с друзьями. Где-то в четыре она уже в доме для пенсионеров, где ее ждут партии в карты, смех и живой разговор.

"Я люблю движение, люблю людей, люблю жизнь", – говорит Эсперанса. Женщина каждое воскресенье занимается танцами.

Вечером – обязательно стакан молока, немного радио или телевизора, и сон – крепкий, спокойный. Спать она ложится около 23:00.

Танцы и уход за собой – обязательны

Философия жизни Эсперансы проста, чтобы чувствовать себя здорово – следует много двигаться, работать, не ныть, есть с умом, но без фанатизма – овощи, фрукты, все понемногу. И главное – не терять внутреннюю искру.

Ежедневная забота о себе – это тоже часть стиля женщины. Прическа, помада, красивый наряд и она готова к новым встречам. Рассказывает, что ее часто узнают на улице, здороваются, улыбаются.

Жизнь – это подарок

Этой весной Эсперанса даже преодолела 5-часовое путешествие поездом в Аликанте, чтобы увидеться с дочерью.

"Жизнь – это подарок. Если ты имеешь силы улыбнуться, пойти в люди и не потерять интереса к миру – ты уже побеждаешь", – убеждена Эсперанса.