Улюбленим щоденним ритуалом жінки є келих місцевого кавового лікеру перед обідом. Вона розповіла в інтерв'ю радіостанції COPE, що своїми секретами здоров'я вважає щоденну активність, помірковане харчування та життєрадісність, інформує 24 Канал.

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Розпорядок дня довгожительки

Есперанса дотримується сталого розпорядку: близько першої – обід, обов'язково з місцевим кавовим лікером. Потім – короткий відпочинок без сну, і – зустрічі з друзями. Десь о четвертій вона вже в будинку для пенсіонерів, де на неї чекають партії у карти, сміх і жива розмова.

"Я люблю рух, люблю людей, люблю життя", – каже Есперанса. Жінка щонеділі займається танцями.

Увечері – обов'язково склянка молока, трохи радіо або телевізора, і сон – міцний, спокійний. Спати вона лягає близько 23:00.

Танці та догляд за собою – обов'язкові

Філософія життя Есперанси проста, аби відчувати себе здорово – слід багато рухатися, працювати, не скиглити, їсти з розумом, але без фанатизму – овочі, фрукти, усе потроху. І головне – не втрачати внутрішню іскру.

Щоденна турбота про себе – це теж частина стилю жінки. Зачіска, помада, гарне вбрання й вона готова до нових зустрічей. Розповідає, що її часто впізнають на вулиці, вітаються, посміхаються.

Життя – це подарунок

Цієї весни Есперанса навіть подолала 5-годинну подорож потягом до Аліканте, щоб побачитися з донькою.

"Життя – це подарунок. Якщо ти маєш сили усміхнутися, піти в люди й не втратити інтересу до світу – ти вже перемагаєш", – переконана Есперанса.