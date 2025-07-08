Про те, яка їжа влітку вам може нашкодити, та що краще їсти в спеку пише 24 Канал з посилання на Continental Hospitals.

Також на тему Безпечної дози не існує: продукти з магазину, які варто обмежити задля здоров’я

Яку їжу краще не їсти в спеку

Гостра їжа

Гострі страви на основі перцю чилі містять капсаїцин – речовину, що тимчасово підвищує температуру тіла. В умовах спеки це може посилити відчуття жару. Однак є й зворотний бік: гостра їжа викликає потовиділення, що допомагає тілу трохи охолоджуватися. Тож вибирайте самі, наскільки ви готові експериментувати з перцем у літній полудень.

Сечогінні овочі та зелень

Деякі фрукти, овочі та зелень мають виражені сечогінні властивості. Часте сечовипускання прискорює виведення рідини з організму, що може призвести до зневоднення – особливо небезпечного в спеку. Тому варто обмежити вживання спаржі, артишоків, фенхелю, цибулі, імбиру, петрушки та капусти в літній сезон.

Продукти з високим вмістом білка

Білкова їжа – м'ясо, риба, яйця – змушує організм працювати інтенсивніше, щоб перетравити та засвоїти її. Цей процес супроводжується додатковим виділенням тепла, що в спеку лише посилює перегрів. Краще надати перевагу легким білковим закускам або зменшити порції м'ясних страв.

Газовані напої

Солодка газована вода здається освіжаючою, але насправді вона лише посилює спрагу. Високий вміст цукру сприяє зневодненню, а регулярне споживання таких напоїв збільшує ризик ожиріння, карієсу, хвороб серця та діабету. У спеку віддайте перевагу звичайній воді або домашнім лимонадам без цукру.

Алкоголь

Будь-який алкоголь – навіть вино чи пиво – прискорює втрату рідини через нирки. У поєднанні з високою температурою це може швидко призвести до зневоднення. Ба більше, алкоголь збільшує навантаження на серце, нирки та печінку, що в спеку особливо небезпечно. Влітку краще відмовитися від спиртного або принаймні скоротити його кількість до мінімуму.

Продукти з високим ступенем переробки

Промислові солодощі – батончики, кекси, пончики – містять велику кількість швидких вуглеводів, жирів та хімічних добавок. Для їх переробки організму потрібно набагато більше води, а зайві калорії в літній період зовсім ні до чого. Вибирайте натуральні продукти та свіжі страви.

Літні лайфхаки для кухні

Не відкривайте духовку під час випікання – це додатково нагріває кухню. Використовуйте каструлі та сковороди, що відповідають розміру плити – так менше тепла йде в повітря. Мікрохвильова піч – чудовий спосіб обійтися без нагрівання кухні та зайвих енерговитрат. Мультиварка також виділяє менше тепла та економить час.

Що готувати влітку

У спеку ідеальні страви, які не потребують тривалої термічної обробки: