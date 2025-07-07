Такого висновку дійшли науковці у масштабному огляді понад 60 досліджень, опублікованому в журналі Nature Medicine, передає 24 Канал.

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Шкода перероблених продуктів

Йдеться про продукти, які проходять термічну чи хімічну обробку, зокрема консервування, копчення, додавання стабілізаторів, нітритів чи інших консервантів.

Щоденне споживання одного хот-дога збільшує ризик діабету на 11%, а раку товстої кишки – на 7%,

– ідеться дослідженні.

Ба більше, випивання стандартної банки газованого напою (приблизно 350 мл) пов'язане з підвищенням ризику ішемічної хвороби серця на 2% і діабету – на 8%.

Висновки нового дослідження лише підтвердили попередні застереження від споживання обробленого м'яса, солодких напоїв і трансжирів.

Чому саме ці продукти шкодять Оброблене м'ясо часто містить нітрити, які в організмі можуть перетворюватися на канцерогенні сполуки – нітрозаміни. Солодкі напої викликають стрибки рівня цукру в крові та стимулюють запалення, що може призводити до порушень обміну речовин і набору ваги. А трансжири мають здатність знижувати рівень "хорошого" холестерину й підвищувати "поганий", що збільшує ризик атеросклерозу та серцево-судинних хвороб.

Крім того, серед людей, які регулярно споживають продукти з цієї групи, часто фіксуються інші несприятливі фактори способу життя, зокрема, куріння, низька фізична активність, недостатній доступ до якісної медичної допомоги та високий рівень стресу.

Безпечної дози не існує

Доктор Мін'ян Сонг з Гарвардського університету зауважила, хоча підвищення ризиків може здаватися невеликим, зв'язок між споживанням обробленого м'яса і хворобами є стабільним навіть за мінімального вживання. Іншими словами, безпечної дози просто немає.

Водночас науковці радять помірно підходити до впровадження нових звичок. Замість повної відмови, варто поступово зменшити вживання продуктів з групи ризику та дотримуватись збалансованого харчування. Основу вашого раціону мають складати овочі, фрукти, цільнозернові, бобові, горіхи та ферментовані молочні продукти.