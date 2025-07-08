О том, какая еда летом вам может навредить, и что лучше есть в жару пишет 24 Канал со ссылкой на Continental Hospitals.

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Какую еду лучше не есть в жару

Острая пища

Острые блюда на основе перца чили содержат капсаицин – вещество, временно повышающее температуру тела. В условиях жары это может усилить ощущение жара. Однако есть и обратная сторона: острая пища вызывает потоотделение, что помогает телу немного охлаждаться. Поэтому выбирайте сами, насколько вы готовы экспериментировать с перцем в летний полдень.

Мочегонные овощи и зелень

Некоторые фрукты, овощи и зелень имеют выраженные мочегонные свойства. Частое мочеиспускание ускоряет выведение жидкости из организма, что может привести к обезвоживанию – особенно опасного в жару. Поэтому стоит ограничить употребление спаржи, артишоков, фенхеля, лука, имбиря, петрушки и капусты в летний сезон.

Продукты с высоким содержанием белка

Белковая пища – мясо, рыба, яйца – заставляет организм работать интенсивнее, чтобы переварить и усвоить ее. Этот процесс сопровождается дополнительным выделением тепла, что в жару только усиливает перегрев. Лучше отдать предпочтение легким белковым закускам или уменьшить порции мясных блюд.

Газированные напитки

Сладкая газировка кажется освежающей, но на самом деле она лишь усиливает жажду. Высокое содержание сахара способствует обезвоживанию, а регулярное потребление таких напитков увеличивает риск ожирения, кариеса, болезней сердца и диабета. В жару отдайте предпочтение обычной воде или домашним лимонадам без сахара.

Алкоголь

Любой алкоголь – даже вино или пиво – ускоряет потерю жидкости через почки. В сочетании с высокой температурой это может быстро привести к обезвоживанию. Более того, алкоголь увеличивает нагрузку на сердце, почки и печень, что в жару особенно опасно. Летом лучше отказаться от спиртного или по крайней мере сократить его количество до минимума.

Продукты с высокой степенью переработки

Промышленные сладости – батончики, кексы, пончики – содержат большое количество быстрых углеводов, жиров и химических добавок. Для их переработки организму нужно гораздо больше воды, а лишние калории в летний период совсем ни к чему. Выбирайте натуральные продукты и свежие блюда.

Летние лайфхаки для кухни

Не открывайте духовку во время выпекания – это дополнительно нагревает кухню. Используйте кастрюли и сковороды, соответствующие размеру плиты – так меньше тепла уходит в воздух. Микроволновая печь – отличный способ обойтись без нагрева кухни и лишних энергозатрат. Мультиварка также выделяет меньше тепла и экономит время.

Что готовить летом

В жару идеальные блюда, которые не требуют длительной термической обработки: