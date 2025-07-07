Почему не удастся запастись витаминами надолго

Чтобы понять, как организм получает и сохраняет витамины, важно знать: все витамины делятся на две большие группы – водорастворимые и жирорастворимые.

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Водорастворимые витамины (группа B, витамин C) содержатся преимущественно в овощах, ягодах и фруктах – таких как листовая зелень, сладкий перец, смородина, клубника. Проблема в том, что эти витамины не задерживаются в организме надолго: излишки быстро выводятся с мочой. Поэтому важно получать их с пищей ежедневно – "сделать запас" просто невозможно.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) сохраняются в печени и жировых тканях. Они есть в продуктах животного происхождения, растительных маслах, орехах, зелени. Но здесь есть нюанс: если слишком усердствовать, можно получить гипервитаминоз, что опасно для здоровья.

К тому же многие продукты, богатых жирорастворимыми витаминами, доступны в течение всего года. Поэтому потребности в летнем "накоплении" нет.

Особый случай – витамин D

Он содержится в жирной рыбе, яйцах, мясе. Частично организм способен синтезировать витамин D под действием солнечных лучей. Но надеяться, что летний загар обеспечит вас витамином D на весь год, – опасная иллюзия. Американская академия дерматологии не советует загорать именно для этого: это повышает риск развития рака кожи.

К тому же для синтеза витамина D достаточно короткого пребывания на солнце с открытыми руками или голенями без крема – совсем не обязательно проводить часы на пляже.

Витамины нужны круглый год

Лето – прекрасное время, чтобы разнообразить рацион, но не стоит надеяться на волшебный "запас" витаминов. Главное – сбалансированное питание в течение всего года.

Как получать витамины вне сезона

Употребляйте овощи и фрукты ежедневно – не только летом. Прекрасно подходят замороженные, сушеные и консервированные продукты. Обращайте внимание на сезонные продукты: осенью – тыква, капуста, зимой – яблоки, цитрусовые. Разнообразьте рацион, чередуйте источники белка и растительной пищи. При необходимости (например, в пожилом возрасте, во время беременности или при специальных диетах) принимайте витаминные комплексы – но только по рекомендации врача.

Правильное питание – основа здоровья в любое время года. Летние овощи и ягоды – это не запас витаминов "на потом", а возможность сделать рацион еще полезнее и вкуснее.