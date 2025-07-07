Чому не вдасться запастися вітамінами надовго

Щоб зрозуміти, як організм отримує і зберігає вітаміни, важливо знати: всі вітаміни поділяються на дві великі групи – водорозчинні та жиророзчинні, пише 24 Канал з посилання на Intermountain Health.

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Водорозчинні вітаміни (група B, вітамін C) містяться переважно в овочах, ягодах і фруктах – таких як листова зелень, солодкий перець, смородина, полуниця. Проблема в тому, що ці вітаміни не затримуються в організмі надовго: надлишки швидко виводяться з сечею. Тому важливо отримувати їх з їжею щодня – "зробити запас" просто неможливо.

Жиророзчинні вітаміни (A, D, E, K) зберігаються в печінці та жирових тканинах. Вони є у продуктах тваринного походження, рослинних оліях, горіхах, зелені. Але тут є нюанс: якщо занадто старатися, можна отримати гіпервітаміноз, що небезпечно для здоров’я.

До того ж багато продуктів, багатих на жиророзчинні вітаміни, доступні протягом усього року. Тож потреби у літньому "накопиченні" немає.

Особливий випадок – вітамін D

Він міститься у жирній рибі, яйцях, м’ясі. Частково організм здатен синтезувати вітамін D під дією сонячних променів. Але сподіватися, що літня засмага забезпечить вас вітаміном D на весь рік, – небезпечна ілюзія. Американська академія дерматології не радить засмагати саме для цього: це підвищує ризик розвитку раку шкіри.

До того ж для синтезу вітаміну D достатньо короткого перебування на сонці з відкритими руками чи гомілками без крему – зовсім не обов’язково проводити години на пляжі.

Вітаміни потрібні увесь рік

Літо – чудовий час, щоб урізноманітнити раціон, але не варто сподіватися на чарівний "запас" вітамінів. Головне – збалансоване харчування протягом усього року.

Як отримувати вітаміни поза сезоном

Вживайте овочі та фрукти щодня – не лише влітку. Чудово підходять заморожені, сушені та консервовані продукти. Звертайте увагу на сезонні продукти: восени – гарбуз, капуста, взимку – яблука, цитрусові. Урізноманітнюйте раціон, чергуйте джерела білка та рослинної їжі. За потреби (наприклад, у літньому віці, під час вагітності або при спеціальних дієтах) приймайте вітамінні комплекси – але лише за рекомендацією лікаря.

Правильне харчування – основа здоров’я у будь-яку пору року. Літні овочі та ягоди – це не запас вітамінів "на потім", а можливість зробити раціон ще кориснішим і смачнішим.