Висновки нового дослідження опублікували в The Journal of Nutrition, його проводили в Австралії. Воно охоплює дані майже 9 600 австралійок (середній вік – 52 роки), спостереження тривали 17 років. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Результати виявились вражаючими: ті учасниці, яка харчувалися за принципами середземноморської дієти, рідше хворіли та жили довше. Ризик передчасної смерті у них був на 36% нижчий, ніж у тих, хто харчувався інакше.

Що таке середземноморська дієта

Це не строгий режим чи голодування, а спосіб життя і харчування, що базується на звичних, доступних продуктах. Зокрема, дієта передбачає, щоденне споживання овочів та фруктів. Акцент на цільнозернові продукти – хліб, крупи, макарони та бобові – квасоля, нут, сочевиця.

Важливий момент – у раціоні мають бути риба та морепродукти, принаймні кілька разів на тиждень. Основним джерелом жиру є оливкова олія, горіхи та насіння.

При цьому слід обмежити споживання червоного м'яса та солодкого.

Чому це працює Такий раціон багатий на клітковину, антиоксиданти та здорові жири. Він допомагає підтримувати нормальну вагу, знижує ризик діабету, серцево-судинних захворювань і навіть деяких видів раку. А також покращує травлення та знижує запалення в організмі.

Однак, вчені попередили, що їх дослідження не доводить, що саме дієта напряму "гарантує" довше життя. Та підтверджує, що звички в харчуванні сильно впливають на наше здоров'я. А середземноморська дієта добре досліджена та має низку переваг для здоров'я.