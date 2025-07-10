Выводы нового исследования опубликовали в The Journal of Nutrition, его проводили в Австралии. Оно охватывает данные почти 9 600 австралиек (средний возраст – 52 года), наблюдения продолжались 17 лет. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Результаты оказались впечатляющими: те участницы, которая питались по принципам средиземноморской диеты, реже болели и жили дольше. Риск преждевременной смерти у них был на 36% ниже, чем у тех, кто питался иначе.

Что такое средиземноморская диета

Это не строгий режим или голодание, а образ жизни и питания, базирующийся на привычных, доступных продуктах. В частности, диета предусматривает, ежедневное потребление овощей и фруктов. Акцент на цельнозерновые продукты – хлеб, крупы, макароны и хлеб крупы макароны и бобовые – фасоль, нут, чечевица.

Важный момент – в рационе должны быть рыба и морепродукты, по крайней мере несколько раз в неделю. Основным источником жира являются оливковое масло, орехи и семена.

При этом следует ограничить потребление красного мяса и сладкого.

Почему это работает Такой рацион богат клетчаткой, антиоксиданты и здоровые жиры. Он помогает поддерживать нормальный вес, снижает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака. А также улучшает пищеварение и снижает воспаление в организме.

Однако, ученые предупредили, что их исследование не доказывает, что именно диета напрямую "гарантирует" долгую жизнь. Но подтверждает, что привычки в питании сильно влияют на наше здоровье. А средиземноморская диета хорошо исследована и имеет ряд преимуществ для здоровья.