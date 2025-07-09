Завдяки цьому квасоля стає чудовим вибором для підтримання життєвих сил, чудово підходить для раціону активних людей, вегетаріанців та всіх, хто дбає про своє здоров'я, пише 24 Канал з посилання на Verywellhealth.

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11 доведених корисних властивостей квасолі

1. Знижує холестерин

Розчинна клітковина, якою багата квасоля, зв'язує та виводить "поганий" холестерин з організму. Це допомагає зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

2. Натуральне джерело заліза

Залізо, що міститься у квасолі, сприяє здоров'ю нервової системи, бере участь у рості та відновленні клітин, а також у синтезі гормонів. Для максимального засвоєння заліза поєднуйте квасолю з продуктами, багатими на вітамін С, наприклад, з болгарським перцем або томатами.

3. Нормалізує тиск

Завдяки високому вмісту калію та мінімальній кількості натрію, квасоля сприяє розслабленню судин і виведенню зайвої солі, що допомагає стабілізувати артеріальний тиск.

4. Багата на фолієву кислоту

Квасоля – цінне джерело вітаміну B9, який особливо важливий для вагітних жінок: він знижує ризик вроджених дефектів у плода та підтримує процеси клітинного оновлення в організмі.

5. Знижує ризик розвитку діабету 2 типу

Магній, присутній у квасолі, покращує чутливість клітин до інсуліну та допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижуючи ймовірність виникнення діабету.

6. Зміцнює імунітет

Цинк та поліфеноли у квасолі мають виражену протизапальну дію та підтримують захисні сили організму.

7. Підтримує здорову мікрофлору кишківника

Резистентний крохмаль, що входить до складу квасолі, працює як природний пребіотик, сприяючи росту корисних бактерій та покращуючи травлення.

8. Регулює роботу кишківника

Високий вміст клітковини допомагає налагодити випорожнення та запобігти запорам. Новачкам рекомендується вводити квасолю в раціон поступово, щоб уникнути дискомфорту.

9. Дає тривале відчуття ситості

Поєднання білка та клітковини уповільнює перетравлення їжі, завдяки чому відчуття голоду не з'являється тривалий час. Це допомагає контролювати апетит та підтримувати здорову вагу.

10. Стабілізує рівень цукру

Квасоля запобігає різким стрибкам глюкози в крові, що особливо важливо для людей з порушенням вуглеводного обміну та цукровим діабетом.

11. Ідеальний білок для вегетаріанців

Це чудовий варіант для тих, хто не їсть м'яса: квасоля забезпечує організм легкозасвоюваним рослинним білком, необхідним для м'язів, шкіри та імунної системи.

Як правильно включити квасолю до раціону

Для кращого засвоєння заліза поєднуйте квасолю з овочами, багатими на вітамін C. Починайте з невеликих порцій, якщо раніше вживали мало клітковини, щоб уникнути дискомфорту. Перед приготуванням квасолю краще замочувати – це знижує ймовірність газоутворення та робить її ніжнішою на смак.

Квасоля – проста та універсальна страва, яка здатна не тільки урізноманітнити ваш раціон, а й принести реальну користь здоров'ю!