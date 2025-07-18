Когда его применяют, как он влияет на организм человека и чем отличается от обычного, естественного сна и наркоза, 24 Каналу рассказал врач-анестезиолог медицинского центра Св.Параскевы Яромир Барабаш.

Также на тему В Украине сделали бесплатными операции по удалению катаракты и имплантацию хрусталика

Что такое медикаментозный сон

Медикаментозный сон – это контролируемое фармакологическое состояние сна, которое вызывается лекарственными препаратами под наблюдением медицинского персонала. Часто его путают с наркозом, но на самом деле – это особая форма глубокого сна, которая имеет четкое назначение.

В отличие от естественного сна, медикаментозный вызывается специальными препаратами (седативными или гипнотическими средствами), которые подавляют активность нервной системы. Медикаментозный сон активно используют во многих сферах медицины:

Во время болезненных или тревожных процедур, которые не требуют общего наркоза – например, колоноскопия, гастроскопия, при непродолжительных оперативных вмешательствах до часа времени, стоматологических вмешательствах. Для пациентов с тревожностью или паническими атаками, которые не могут пройти диагностику в сознании. В педиатрии – для обследований у детей, которые не способны спокойно лежать во время процедуры (например, МРТ). В психиатрической практике – как краткосрочную терапию при сильном психоэмоциональном истощении.

Насколько безопасен медикаментозный сон

Есть пациенты, которые имеют опасения относительно применения медикаментозного сна, считают его вредным, таким, что может вызвать аллергию, сопровождаться внезапными пробуждениями или даже вызвать остановку сердца. Такие пациенты предпочитают перетерпеть неприятную медицинскую процедуру, но не погружаться в искусственный сон.

Яромир Барабаш "Пациент может отказаться от медикаментозного сна по разным причинам, но следует понимать, что выше упомянутые процедуры без седации значительно продолжительнее во времени, вызывают неудобство, болевые синдромы, стыд пациента. Это будет дополнительным стрессом без всякой пользы для здоровья и самочувствия."

Мифом является также то, что седация вредна для организма и имеет на него токсическое воздействие. Все современные медицинские процедуры проводятся с предварительной детальной диагностикой, при их проведении учитываются результаты анализов крови, определяются физические показатели пациента, проводится оценка состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а для погружения пациента в медикаментозный сон применяются современные препараты, тщательно подбирается доза, сама процедура проводится по строгому протоколу.

Эти этапы, а также соблюдение пациентами всех рекомендаций перед проведением манипуляций сводят к минимуму вредность воздействия седации на организм.

Медикаментозный сон, или седация, очень похож на естественный сон, разница заключается в том, что медикаментозный сон является более крепким и контролируемым врачом по продолжительности. Во время седации пациент чувствует себя комфортно, расслабленно, не испытывает страха и тревоги.

После процедуры сонливость может сохраняться еще некоторое время, врач запретит вам самостоятельно управлять транспортом, предоставит рекомендации по питанию

Разница между медикаментозным сном и наркозом

Основное различие между наркозом и медикаментозным сном в степени воздействия на сознание пациента. Седация помогает пациенту расслабиться, чувствовать себя комфортно, снимает болевые ощущения. А наркоз является общим обезболиванием для проведения лапароскопических вмешательств, удаления опухолей, травматологических процедур и тому подобное.

Параметр Медикаментозный сон Общий наркоз Уровень сознания Частично подавленный Полностью выключен Дыхание Самостоятельное Часто нуждается в ИВЛ Препараты Седативные, транквилизаторы Анестетики + анальгетики Место применения Амбулаторно, в клиниках Операционные, стационары Контроль Постоянный, но без ИВЛ Обязательный анестезиолог

Медикаментозный сон – это современный, контролируемый и безопасный метод, который помогает пройти медицинские процедуры без стресса, дискомфорта, боли и страха. Он не заменяет наркоз, но во многих случаях является его отличной альтернативой.