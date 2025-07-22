Як працюють ці процедури та чому саме цей напрямок набирає популярності за кордоном – 24 Каналу пояснив відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер.

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Дмитро Слоссер "Пацієнти сьогодні набагато обізнаніші й вимогливіші: вони хочуть залишатись собою, виглядати молодше й свіжіше. Тому методики на основі власних стовбурових клітин стали справжнім проривом у нашій сфері."

Чому обирають власні клітини?

Головна причина популярності цих процедур – використання власних біологічних ресурсів пацієнта. Це мінімізує ризик відторгнення чи алергічних реакцій і дає максимально природний ефект.

"Ми фактично "вмикаємо" природні механізми відновлення. Шкіра знову набуває еластичності, вирівнюється тон, зменшуються зморшки. І при цьому зовнішність залишається впізнаваною", – пояснює Дмитро Слоссер.

За його словами, чимало пацієнтів вважають цей біологічний підхід привабливішим за традиційну пластику, адже він не залишає швів, не вимагає тривалої реабілітації й виглядає набагато природніше.

Які бувають стовбурові клітини?

У медицині існує кілька видів стовбурових клітин, які відрізняються походженням і функціями. Найпоширеніші серед них:

Ембріональні стовбурові клітини – мають найбільший потенціал диференціації, але через етичні питання їх практично не використовують.

Мезенхімальні стовбурові клітини – добувають з жирової тканини чи кісткового мозку й застосовують у регенеративній медицині та косметології.

Гемопоетичні стовбурові клітини – використовують у лікуванні кровотворних захворювань.

Індуковані плюрипотентні клітини – створюють із дорослих клітин шляхом перепрограмування.

Нейральні стовбурові клітини – працюють у відновленні нервової тканини.

В естетичній медицині найбільш потрібними залишаються саме мезенхімальні клітини. Вони стимулюють регенерацію тканин, повертають шкірі здоровий вигляд і здатність до відновлення.

Це зовсім інший підхід: ми не нав’язуємо організму щось чужорідне, а допомагаємо йому самому омолодитися,

– пояснив хірург.

Природне омолодження без хірургії

Технології на основі власних клітин пацієнта відкривають нові можливості для тих, хто хоче уникнути імплантів, складних операцій і довгих періодів відновлення.

Дмитро Слоссер "Я вірю, що майбутнє пластичної хірургії – саме у поєднанні хірургічних і біологічних методів. І чим більше ми вчимося використовувати власні ресурси організму, тим кращими й безпечнішими стають результати."

За словами хірурга, світ естетичної медицини сьогодні змінює підхід до краси, роблячи його більш гармонійним і природним. І завдяки стовбуровим клітинам ці можливості стають дедалі доступнішими.