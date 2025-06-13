Те, кто любит утренний душ, уверены: струи воды помогают взбодриться. Сторонники вечернего душа настаивают – смывать с себя пыль, микробы приятнее именно перед сном. Как лучше, рассказала на страницах The Conversation Примроуз Фристон, преподавательница клинической микробиологии из Университета Лестера, пишет 24 Канал.

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Вода смывает с кожи жир, грязь, пот и бактерии, которые могут стать причиной раздражений, высыпаний или даже инфекций. Свежий пот почти не имеет запаха. Но бактерии, в частности стафилококки, с удовольствием используют его как питательную среду. Перерабатывая его, они выделяют ароматные тиолы с характерным резким запахом.

Вечерний душ: плюсы и минусы

Приняв душ перед сном, вы уменьшаете количество аллергенов, пота и кожного сала, которые могут попасть в постель. Однако есть нюанс: даже если вы легли спать абсолютно чистыми, за ночь организм все равно выделяет пот, а бактерии на коже продолжают свою работу. К утру на простынях появится новый "бактериальный след".

Если же забывать регулярно стирать постельное белье, эффект вечернего душа сводится на нет: микробы и запахи быстро возвращаются на кожу с не очень свежих простыней.

Кроме того, даже после вечерних водных процедур на коже остаются отмершие клетки – отличная пища для пылевых клещей, чьи продукты жизнедеятельности могут провоцировать аллергию. Поэтому, если редко менять белье, риск проблем только возрастает.

Преимущества утреннего душа

Душ утром поможет смыть то, что накопилось на коже за ночь. Поэтому вы надеваете чистую одежду на свежее тело и уменьшаете вероятность появления запаха. То есть сохранять ощущение свежести в течение дня будет проще, чем тем, кто моется вечером.

Как микробиолог, я предпочитаю утренний душ. Но каждый человек может выбирать свой режим в зависимости от привычек и стиля жизни. Главное – не забывать регулярно стирать постельное белье,

– отмечает Фристон.

Независимо от того, когда вы принимаете душ, микробиолог советует стирать простыни и наволочки хотя бы раз в неделю. Это поможет избавиться не только от пота, кожного сала и бактерий, но и грибковых спор, а также частиц кожи, которые привлекают пылевых клещей и микроорганизмов, вызывающих запах.