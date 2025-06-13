Апендикс – це невеликий червоподібний відросток, що відходить від сліпої кишки на стику тонкого та товстого кишківника. Основна небезпека, пов'язана з ним, – ризик розвитку апендициту, пише 24 Канал з посилання на The Conversation.

Також на тему Коли краще приймати душ: зранку чи ввечері

Запалений апендикс може розірватися, викликавши перитоніт – смертельно небезпечний стан, якщо медична допомога недоступна.

Ось чому раніше людям, які йшли в тривалі експедиції у важкодоступні регіони (наприклад, на полярні станції або в космос), рекомендували заздалегідь видалити апендикс. Лікарі вважали, що це допомагає уникнути непередбачених загроз під час місії – адже екстрена хірургія на орбіті або в Антарктиді неможлива.

Чи справді апендикс непотрібний

Довгий час апендикс вважали рудиментом – органом, який втратив свої функції в міру еволюції людини. Наші далекі предки вживали багато сирої рослинної їжі, і апендикс брав участь у перетравленні клітковини. Однак зі зміною раціону та появи термічно оброблених продуктів його значущість здавалася втраченою.

Сучасні дослідження, однак, показують: апендикс не такий простий, як здавалося раніше. Мікробіолог Ігнасіо Лопес-Гоні з Університету Наварри, стверджує: цей орган виконує низку важливих функцій.

Апендикс та імунітет

Виявляється, апендикс активно бере участь у формуванні імунного захисту, особливо у дітей. Його лімфоїдна тканина, схожа на ту, що в інших відділах кишківника, сприяє дозріванню імунних клітин та виробленню специфічних антитіл, які регулюють баланс мікрофлори.

Крім того, апендикс служить своєрідним "притулком" для корисних бактерій: там живуть унікальні мікробні колонії, що відрізняються від решти мікрофлори кишківника. Після перенесених інфекцій або приймання антибіотиків саме з апендикса починається відновлення здорового бактеріального балансу.

Дані досліджень показують, що після видалення апендикса знижується різноманітність бактерій у кишківнику, а корисні мікроорганізми зникають. Це може призводити до порушення мікробіоти та навіть збільшувати ризик розвитку деяких захворювань – від рецидивів інфекції Clostridioides difficile та запальних захворювань кишківника до серцево-судинних проблем та хвороби Паркінсона.

Чому астронавтам більше не видаляють апендикс

У минулому видалення апендикса космонавтам було стандартним запобіжним заходом. Сьогодні ж НАСА відмовилося від цієї практики: вивчення довгострокових наслідків показало, що необґрунтоване втручання може завдати більше шкоди, ніж користі. Операція пов'язана з ризиками ускладнень, а змінена мікрофлора здатна негативно впливати на здоров'я екіпажу в довгостроковій перспективі.

Зараз пріоритет – ретельний медичний відбір та підтримання здоров'я астронавтів з можливістю надання швидкої допомоги при найменших ознаках запалення.

Апендикс – зовсім не "зайвий" орган, а важливий учасник складної системи імунного захисту та регуляції мікрофлори кишківника. Видаляти його без серйозних медичних показань не варто: це може порушити баланс мікробіому та послабити імунні функції організму.