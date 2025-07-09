Завдяки провідним науковцям довголіття поступово стає реальністю, а йдеться у цьому випадку про досягнення 200 років, а не 80 років, як зараз. Так, людей віком у середньому 50 років у поточному році на планеті нараховувалось приблизно 700 мільйонів. Але за прогнозами, науковий прогрес підвищить цю кількість до 2 мільярдів у 2050 році, про це 24 Каналу розповіла лікарка і науковиця Наталія Бобок.
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Епігенетика і "клітини-порушники": чому ми старіємо
Всі процеси в нашому організмі визначаються на молекулярному рівні – за функцію клітин відповідають епігеном і диференціація. Диференціація – процес утворення спеціалізованих клітин, тобто набуття ними певних функцій. А "головний координатор" диференціації – епігеном.
Це сукупність механізмів, яка визначає, які гени "увімкнені", а які "вимкнені. Це гарантує, що клітина шкіри, наприклад, продовжує функціонувати як клітина шкіри. Але, з віком епігеном втрачає деякі свої механізми, що впливає на розвиток вікових захворювань. Хороший приклад – клітини мозку і хвороба Альцгеймера, на яку хворіють здебільшого літні люди.
Тобто, якщо вдасться повернути клітинам їхню первісну функцію і епігеном не втрачатиме інформацію, процес старіння можна буде призупинити. Ба більше, вчені дослідили, що більш стабільний епігеном спостерігається у тих живих істот, які змушені у життєдіяльності частіше використовувати захисні функції організму.
Тобто, у несприятливих середовищах. А у випадку людини, йдеться саме про помірний, контрольований стрес, який у підсумку даватиме її організму менше шансів зношуватись.
Які види стресу сприятимуть довголіттю
Однак, працюватиме виключно не хронічний, а короткостроковий контрольований стрес. Він змусить організм активувати життєві функції, захисні, адже він вважатиме, що настали важкі часи і увімкнеться. Це можуть бути, наприклад:
- відвідування бані чи сауни;
- загартовування організму;
- періодичне обмеження споживання білків (за виключенням групи ризику);
- розвантажувальні дні (тобто, дуже короткострокове голодування з достатньою кількістю води);
- вживання меншої кількості їжі, тобто зменшення порцій;
- і, звісно, спорт.
Наталія Бобок
"Чому саме спорт – логічне питання з огляду на те, що його наразі радять як розвʼязання від всіх проблем. Поясню – фізична активність, вища ніж у сучасних людей, підвищує серцеві ритми і організм сприйматиме це, наче з вами хтось женеться. Тобто, це короткостроковий, але абсолютно природний стрес."
Водночас вона підкреслила на важливому правилі, без якого забороняється "призначати" собі навіть короткостроковий стрес. Йдеться про попередню консультацію з вашим лікарем, або навіть чекап організму.
Це пояснюється наявністю хронічних хвороб або особливостей здоров’я, які потрібно обовʼязково врахувати при виборі того чи іншого стресу. Наприклад, при ішемічній і гіпертонічній хворобі, і навіть при підвищенні температури тіла протипоказані бані і сауни. Для кожного виду стресу свій такий список. Його ігнорування може призвести не до довголіття, а навпаки.
Здоровий сон
Втім, у моменти, коли організм не залучає захисні механізми, тобто перебуває в умовному спокої, обовʼязковим для довголіття є якісний сон за певними правилами. Це:
- Лягати спати до 22.00 – 23.00, в один і той же час, оскільки мелатонін виробляється лише у темряві;
- Екологічне пробудження – без набридливого писку будильника. Виключення – світловий;
- Ноги у теплі;
- Збільшена тривалість сну для жінок.