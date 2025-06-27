Ці висновки були опубліковані в престижному журналі Journal of Investigative Dermatology та відкривають нові горизонти для покращення здоров'я шкіри за допомогою простого нутрієнта, пише 24 Канал.
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Наші дані свідчать про те, що вітамін C здатний модулювати структуру та функції верхнього шару шкіри, стимулюючи розмноження епідермальних клітин,
– зазначив керівник дослідження, доктор Акіхіто Ішікамі з Токійського столичного інституту геріатрії та геронтології.
Як проводилося дослідження
Під час експерименту вчені використовували сучасні лабораторні моделі, максимально наближені до справжньої людської шкіри. У такій системі клітини шкіри отримували вітамін C з "судинної" сторони, як це відбувається в організмі.
Для тестування було обрано дві концентрації вітаміну C, аналогічні природним рівням, які надходять у шкіру з кров'ю. Вже за тиждень застосування вчені зафіксували помітне потовщення шару епідермальних клітин, при цьому верхній, ороговілий шар практично не змінився.
Через два тижні внутрішня частина епідермісу стала ще товщою, а зовнішній шар злегка стоншився – це свідчить про активне утворення та ділення кератиноцитів, тих самих клітин, з яких будується наша шкіра.
Клітинні та молекулярні механізми дії вітаміну С на шкіру
Важливий нюанс: у зразках, оброблених вітаміном C, було відзначено значне збільшення ділення клітин. Цей процес підтвердили специфічні білкові маркери.
Молекулярний аналіз показав, що вітамін C активує експресію цілого ряду генів, що беруть участь у розмноженні та рості клітин, "вмикаючи" їх через видалення метилових груп з ДНК. Зокрема, збільшилася експресія одразу 12 ключових генів, пов'язаних з діленням клітин, – приріст склав від 1,6 до 75 разів!
Все це – завдяки підтримці роботи ферментів TET, які за допомогою вітаміну C регулюють активність генів, що відповідають за оновлення шкіри. Таким чином, вітамін C виступає не просто антиоксидантом, а справжнім стимулятором клітинної молодості.
Автори дослідження переконані: їхнє відкриття може бути особливо актуальним для літніх людей, а також при пошкодженнях або виснаженні шкіри. Вітамін C здатен "розбудити" гени, відповідальні за відновлення, і запустити процеси регенерації навіть у зрілому віці.