Це захворювання може бути досить болючим і призводити до утворення нориць, рубців та інфікування тканин. Лікування задавненого гідраденіту може передбачати лікування хірургічним способом. Про те, як не захворіти на гідраденіт, 24 Каналу розповіла лікарка-хірургиня медичного центру Св. Параскеви Юлія Фусс.

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Буденність процедури гоління може послабити нашу обережність, бо виникнення гідраденіту можливе через інколи непомітні причини: затуплену бритву, багаторазове використання одноразових станків, їхнє забруднення через неправильне зберігання, використання одного станка для бриття усіх частин тіла, а також через наявність на шкірі мікротравм.

Юлія Фусс "Вже не кажучи про те, що трапляються випадки, коли бритва стає засобом не індивідуального користування, що може стати шляхом не лише виникнення гідраденіту, але й до інфікування дерматитами, гепатитами та ВІЛ."

Симптоми гідраденіту

Гідраденіт проявляється почервонінням, набряком, припухлістю, болем і свербіжем в поголених місцях. Ці симптоми швидко виникають, проте гаяння часу на народні рецепти з інтернету, самолікування маззю Вишневського, підручними антибіотиками та іншими самопризначеними медикаментами – призводить до швидкого нагноєння та необхідності застосування хірургічного лікування.

Діагностика та лікування гідраденіту

Досвідчений дерматолог скерує такого пацієнта до хірурга і не стане застосовувати антибіотики для лікування хірургічної патології, бо звернення до хірурга при перших симптомах гідраденіту дозволяє уникнути утворення набряку, нагноєння і відповідно хірургічної операції.

Застосування сучасних протоколів дозволяє запобігти розвитку гнійної інфекції завдяки використанню протизапальних препаратів, перев'язок тощо. Розвиток гнійної інфекції можна зупинити лише хірургічною операцією.

При виявленні будь-якого набряку в ділянці під пахвою фаховий хірург призначить ультразвукову діагностику ділянки. УЗД дозволить виявити розміри утвору, наявність нагноєння. Це дуже важливий етап діагностики, адже, як відомо, невилікуване нагноєння може призвести до ще складнішого захворювання – сепсису.

Як уникнути гідраденіту

Гігієнічний душ стільки разів в день, скільки це можливо і потрібно, особливо в спеку чи при підвищеній пітливості. Використання дезодорантів без тальку, краще спреєвих, а не кулькових, які закупорюють пори і сприяють утворенню парникового ефекту, що сприяє розвитку гнійно-запальних захворювань шкіри та м'яких тканин. Спробуйте епіляцію замість гоління. Лише індивідуальне використання станків для гоління. Одноразове використання одноразових станків для гоління. Окремі багаторазові станки для гоління кожної частини тіла, які після та перед використанням слід промити та продезінфікувати спиртовмісним препаратом чи господарським милом. Зберігати такі станки потрібно в захищених футлярах для уникнення впливу води, тепла чи мийних засобів

При перших симптомах гідраденіту: запаленні, болю, свербіжі та набряках звертайтеся до перевіреного хірурга, який проведе якісну діагностику та підбере правильне лікування.