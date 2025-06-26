Это заболевание может быть достаточно болезненным и приводить к образованию свищей, рубцов и инфицированию тканей. Лечение запущенного гидраденита может предусматривать лечение хирургическим способом. О том, как не заболеть гидраденитом, 24 Каналу рассказала врач-хирург медицинского центра Св. Параскевы Юлия Фусс.

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Обыденность процедуры бритья может ослабить нашу осторожность, потому что возникновение гидраденита возможно из-за иногда незаметных причин: затупленную бритву, многократное использование одноразовых станков, их загрязнение из-за неправильного хранения, использование одного станка для бритья всех частей тела, а также из-за наличия на коже микротравм.

Юлия Фусс "Уже не говоря о том, что бывают случаи, когда бритва становится средством не индивидуального пользования, что может стать путем не только возникновения гидраденита, но и к инфицированию дерматитами, гепатитами и ВИЧ."

Симптомы гидраденита

Гидраденит проявляется покраснением, отеком, припухлостью, болью и зудом в выбритых местах. Эти симптомы быстро возникают, однако трата времени на народные рецепты из интернета, самолечение мазью Вишневского, подручными антибиотиками и другими самоназначенными медикаментами – приводит к быстрому нагноению и необходимости применения хирургического лечения.

Диагностика и лечение гидраденита

Опытный дерматолог направит такого пациента к хирургу и не станет применять антибиотики для лечения хирургической патологии, потому что обращение к хирургу при первых симптомах гидраденита позволяет избежать образования отека, нагноения и соответственно хирургической операции.

Применение современных протоколов позволяет предотвратить развитие гнойной инфекции благодаря использованию противовоспалительных препаратов, перевязок и тому подобное. Развитие гнойной инфекции можно остановить только хирургической операцией.

При обнаружении любого отека в области подмышкой профессиональный хирург назначит ультразвуковую диагностику участка. УЗИ позволит выявить размеры образования, наличие нагноения. Это очень важный этап диагностики, ведь, как известно, невылеченное нагноение может привести к еще более сложному заболеванию – сепсису.

Как избежать гидраденита

Гигиенический душ столько раз в день, сколько это возможно и нужно, особенно в жару или при повышенной потливости. Использование дезодорантов без талька, лучше спреевых, а не шариковых, которые закупоривают поры и способствуют образованию парникового эффекта, что способствует развитию гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей. Попробуйте эпиляцию вместо бритья. Только индивидуальное использование бритвенных станков для бритья. Однократное использование одноразовых бритвенных станков для бритья. Отдельные многоразовые станки для бритья каждой части тела, которые после и перед использованием следует промыть и продезинфицировать спиртосодержащим препаратом или хозяйственным мылом. Хранить такие станки нужно в защищенных футлярах во избежание воздействия воды, тепла или моющих средств

При первых симптомах гидраденита: воспалении, боли, зуде и отеках обращайтесь к проверенному хирургу, который проведет качественную диагностику и подберет правильное лечение.