Даже при использовании кремов с SPF 30 и выше, защищающих от УФ-лучей, на кожу все равно попадает 2 – 7% UVB-излучения, необходимого для синтеза витамина D, пишет 24 Канал со ссылкой на The Skin Cancer Foundation.

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Исследования показывают: такие меры защиты практически не мешают организму получать нужное количество этого витамина при пребывании на солнце.

Однако в течение холодных месяцев, когда солнечная активность падает (УФ-индекс ниже 3), получать витамин D с помощью солнца в большинстве регионов Украины становится невозможно. В этот период стоит отдать предпочтение продуктам, обогащенным этим витамином, и сертифицированным добавкам – но только после консультации с врачом.

Как организм получает витамин D

Существует три основных способа восполнить запасы витамина D:

Солнечный свет. Под действием UVB-лучей кожа самостоятельно синтезирует неактивную форму витамина D, которая затем активируется в печени и почках.

Питание. Природными источниками витамина D являются яичные желтки, жирная морская рыба (лосось, сардины, скумбрия, форель, сельдь), красное мясо, говяжья печень, а также сыр. Многие производители добавляют витамин D в молоко, йогурты, сухие завтраки.

Биологически активные добавки. Особенно актуально зимой и для людей из групп риска.

Интересный факт! В какой бы форме витамин D не поступал в организм – с пищей, с добавками или благодаря солнцу – он неактивен. Для превращения в активное вещество нужны два этапа: сначала преобразования в печени, потом – в почках.

Сколько витамина D нам действительно нужно

Рекомендуемые профилактические дозы:

Взрослые: 800 – 1000 МЕ в сутки. Для беременных – 800 – 2000 МЕ.

Дети и подростки:

от рождения до месяца – 500 МЕ 500 МЕ,

1 месяц – 1 год – 1000 МЕ,

1 – 3 года – 1500 МЕ,

3 – 18 лет – 1000 МЕ.

Можно принимать недельную норму за один раз, пропуская прием на следующие дни. Верхний допустимый предел для взрослых и подростков – 4000 МЕ в день. Превышать ее опасно: гипервитаминоз D грозит гиперкальциемией, тошнотой, слабостью, нарушениями работы почек и сердца.

Сколько витамина D мы получаем от солнца

Однозначного ответа нет: скорость синтеза зависит от времени года, региона, погоды, возраста, цвета и типа кожи, а также от продолжительности пребывания на солнце. Главное – не пытаться накопить витамины, постоянно загорая без SPF: это опасно для кожи.

Риски дефицита витамина D особенно велики у:

детей на грудном вскармливании,

пожилых людей,

людей с темной кожей,

тех, кто редко бывает на солнце,

людей с ожирением или после операций на желудке.

Им рекомендуется принимать витамин D круглый год – строго под врачебным контролем.

В идеале витамин D стоит получать с пищей. Если этого недостаточно – использовать только сертифицированные добавки и обязательно проконсультироваться с врачом для подбора дозировки и продолжительности курса. Не превышайте 4000 МЕ в сутки без одобрения специалиста.