Как жара влияет на наше здоровье

При высоких температурах человеческое тело вынуждено тратить до трети больше энергии, чтобы поддерживать комфортную температуру. Сердце работает с двойной нагрузкой, чтобы охлаждать организм, а риск теплового удара при температуре свыше +35 градусов по Цельсию возрастает в четыре раза, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Под удар попадает не только физическое самочувствие, но и умственные способности:

Реакция замедляется на 15 – 20%. Способность к концентрации падает вдвое. Растут уровни тревожности и раздражительности.

Пять научно доказанных стратегий защиты от жары

Правильная гидратация. Не ждите ощущения жажды – делайте регулярные небольшие глотки (100 – 150 мл каждые 20 минут). Для разнообразия можно чередовать воду с продуктами, богатыми на жидкости: огурец (96% воды), арбуз (92%), клубника (91%). При активном потоотделении добавляйте в воду натуральные электролиты.

Рациональное охлаждение. Старайтесь не выходить на улицу с 11:00 до 16:00 – в это время прячьтесь в помещениях с кондиционером или хорошей вентиляцией. Используйте "египетский" лайфхак: днем закрывайте окна и вешайте на них влажные ткани, ночью – устраивайте сквозняк. Контрастный душ (30 секунд горячей, 1 минута прохладной воды) помогает держать тепло под контролем.

Одежда – ваш щит. Выбирайте легкие ткани с высокой защитой от ультрафиолета (UPF 50+). Идеальный летний комплект – широкополая шляпа с отверстиями для вентиляции, свободная рубашка из тенселя, хлопковые или льняные вещи.

Отказ от алкоголя. В жару даже один бокал алкоголя создает для организма нагрузку, сравнимую с тремя бокалами в прохладную погоду. Лучше заменить его на домашний лимонад с мятой и имбирем или освежающим смузи.

Корректируйте режим дня. Для активностей выбирайте утро (с 6:00 до 9:00), для прогулок – поздний день (16:00–19:00), избегая прямых солнечных лучей. Если проводите время на солнце, через каждые 45 минут делайте 15-минутный перерыв в тени.

Особенно это важно жителям больших городов – эффект "теплового острова" может добавить к температуре воздуха дополнительные 5 – 7 градусов.

Что делать при перегреве

Доктор Алан Вайнер отмечает, что в разгар летней жары прошлого года количество госпитализаций из-за тепловых ударов выросло на 40%. При первых признаках теплового удара действуйте быстро:

Перейдите в прохладное место или тень

Снимите лишнюю одежду. Приложите лед или холодный компресс к шее и подмышкам. Выпейте не менее 500 мл прохладной воды с небольшим количеством соли. Если самочувствие не улучшается – обязательно вызывайте скорую помощь.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете защитить себя и близких от опасных последствий летней жары.