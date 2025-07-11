Як спека впливає на наше здоров'я

За високих температур людське тіло змушене витрачати до третини більше енергії, щоб підтримувати комфортну температуру. Серце працює з подвійним навантаженням, щоб охолоджувати організм, а ризик теплового удару за температури понад +35 градусів за Цельсієм зростає в чотири рази, пише 24 Канал з посилання на Real Simple.

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Під удар потрапляє не лише фізичне самопочуття, а й розумові здібності:

Реакція уповільнюється на 15 – 20%. Здатність до концентрації падає вдвічі. Зростають рівні тривожності та дратівливості.

П'ять науково доведених стратегій захисту від спеки

Правильна гідратація. Не чекайте відчуття спраги – робіть регулярні невеликі ковтки (100 – 150 мл кожні 20 хвилин). Для різноманітності можна чергувати воду з продуктами, багатими на рідини: огірок (96% води), кавун (92%), полуниця (91%). За активного потовиділення додавайте у воду натуральні електроліти.

Раціональне охолодження. Намагайтеся не виходити на вулицю з 11:00 до 16:00 – у цей час ховайтеся в приміщеннях з кондиціонером або хорошою вентиляцією. Використовуйте "єгипетський" лайфхак: вдень зачиняйте вікна та вішайте на них вологі тканини, вночі – влаштовуйте протяг. Контрастний душ (30 секунд гарячої, 1 хвилина прохолодної води) допомагає тримати тепло під контролем.

Одяг – ваш щит. Вибирайте легкі тканини з високим захистом від ультрафіолету (UPF 50+). Ідеальний літній комплект – широкополий капелюх з отворами для вентиляції, вільна сорочка з тенселю, бавовняні або лляні речі.

Відмова від алкоголю. У спеку навіть один келих алкоголю створює для організму навантаження, порівнянне з трьома келихами в прохолодну погоду. Краще замінити його на домашній лимонад з м'ятою та імбиром або освіжаючим смузі.

Коригуйте режим дня. Для активностей вибирайте ранок (з 6:00 до 9:00), для прогулянок – пізній день (16:00–19:00), уникаючи прямих сонячних променів. Якщо проводите час на сонці, через кожні 45 хвилин робіть 15-хвилинну перерву в тіні.

Особливо це важливо жителям великих міст – ефект "теплового острова" може додати до температури повітря додаткові 5 – 7 градусів.

Що робити при перегріві

Доктор Алан Вайнер зазначає, що в розпал літньої спеки минулого року кількість госпіталізацій через теплові удари зросла на 40%. При перших ознаках теплового удару дійте швидко:

Перейдіть у прохолодне місце або тінь

Зніміть зайвий одяг. Прикладіть лід або холодний компрес до шиї та пахв. Випийте не менше 500 мл прохолодної води з невеликою кількістю солі. Якщо самопочуття не покращується – обов'язково викликайте швидку допомогу.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете захистити себе та близьких від небезпечних наслідків літньої спеки.