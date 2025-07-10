Ежедневно человек теряет огромное количество клеток кожи – за одну ночь это могут быть сотни тысяч! К тому же даже после душа мы продолжаем потеть, в среднем – до полулитра жидкости за ночь. Бактерии рода стафилококков разлагают пот, из-за чего утром появляется характерный запах, пишет 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

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Пылевые клещи, которые обожают кожу, питаются этими чешуйками, а их отходы становятся мощными аллергенами, особенно опасными для людей с астмой или экземой, подчеркивает эксперт по клинической микробиологии Примроуз Фристоун из Университета Лестера.

В подушках же могут поселяться и опасные грибы, такие как Aspergillus fumigatus, способные вызывать респираторные заболевания.

Как часто нужно стирать постельное белье

Согласно опросу YouGov 2022 года, лишь 28% жителей Великобритании стирают простыни еженедельно, остальные делают это значительно реже – иногда раз в два месяца. Однако есть веские причины не затягивать со стиркой:

Снижение риска аллергии: пылевые клещи и продукты их жизнедеятельности провоцируют обострение астмы и кожных заболеваний.

Профилактика инфекций: влажная среда – идеальное место для размножения бактерий и грибков.

Чистый воздух в спальне: простыни собирают пыльцу, уличную пыль и частицы с одежды.

Свежесть: запахи появляются из-за бактерий, перерабатывающих пот.

Здоровье любимцев: если позволяете кошке или собаке спать на кровати – стирать постель стоит минимум вдвое чаще.

Рекомендуется менять и стирать простыни и наволочки каждые 1 – 2 недели, а людям с аллергией – каждые 3 –4 дня. Пододеяльники и одеяла достаточно освежать раз в месяц. Не забывайте и о подушках: их стоит отправлять в стирку хотя бы раз в три месяца или обрабатывать паром. Матрасу тоже нужна забота – хотя бы полугодовая чистка.