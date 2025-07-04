У чому секрет довголіття оптимістів

Оптимізм – це не наївна віра у дива, а свідоме очікування сприятливого розвитку подій. Фахівці виділяють два механізми, через які такий підхід впливає на здоров’я: поведінковий і біологічний, пише 24 Канал з посилання на Real Simple.

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Люди з позитивним світоглядом частіше займаються фізичною активністю, слідкують за харчуванням, слухаються лікарських порад і значно рідше мають шкідливі звички. На біологічному рівні оптимісти легше переносять стрес, мають стійку психіку та нижчий рівень хронічних запальних процесів.

Бути оптимістом – означає не просто сподіватися на краще, а активно створювати умови для цього,

– пояснює психіатр Кристіна Ні.

Як позитивне мислення допомагає впоратися зі стресом

Оптимісти не здаються перед труднощами: вони шукають рішення, спираються на підтримку оточення й швидше відновлюються після невдач. Такі люди рідше страждають на депресію й тривожні розлади.

"Висока самооцінка, відчуття власної компетентності та природна доброзичливість – ось три якості, що підтримують здоров’я оптимістів", – зазначає доктор Ґері Смолл з університету Гакенсак.

Дослідження показують, що схильність до оптимізму частково визначається генами, але кожна людина може розвинути цю навичку. Ось кілька науково доведених методів:

Вчіться відпускати образи. Прощення знижує рівень стресу й сприяє формуванню позитивного настрою.

Записуйте подяки. Ведіть щоденник, фіксуючи щонайменше три приємних події дня, щоб переосмислювати негатив.

Обирайте оточення. Проводьте більше часу з позитивно налаштованими людьми – їхній настрій "заражає".

Фільтруйте інформаційний потік. Обмежуйте споживання негативних новин, надаючи перевагу натхненним історіям.

Практикуйте медитацію. Це допомагає вирватися з кола переживань і поглянути на ситуацію по-новому.

Експерти наголошують: важливо залишатись реалістом. Надмірне ігнорування проблем і токсична позитивність можуть зашкодити, заважаючи вирішенню реальних труднощів.