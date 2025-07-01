Нове дослідження, проведене вченими з Мічиганського державного університету разом із колегами з інших американських вишів, ставить це питання під сумнів. Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of Research in Personality, пише 24 Канал.

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Як проходило дослідження

У експерименті взяли участь 274 людини віком від 18 до 70 років, які мали хоча б одне татуювання. Переважну більшість добровольців становили жінки (71%), а також учасники з білим кольором шкіри (77%), проте до вибірки потрапили й представники інших етнічних груп.

Кожному учаснику запропонували пройти тест на визначення п’яти ключових рис особистості (так званий Big Five): доброзичливість, відкритість, сумлінність, екстраверсія та невротизм. Окрім цього, учасники дозволили сфотографувати свої татуювання й розповіли про їхнє значення.

Далі зібрали 375 фото татуювань, які показали групі з 30 експертів – студентам, аспірантам і викладачам психології. Одні оцінювали лише зображення, іншим надавали ще й опис змісту тату. Експерти аналізували не лише сюжет і розмір, але й стиль, ексцентричність, серйозність або ж грайливість малюнків.

Як люди сприймають людей з татуюванням

Під час аналізу в експертів поступово формувалися стійкі уявлення. Наприклад, яскраві та позитивні татуювання часто асоціювали з доброзичливістю, а великі чи класичні – з екстраверсією. Татуювання з похмурими або неякісними зображеннями пов’язували з емоційною нестабільністю та меншою приязністю.

Однак, порівнявши експертні оцінки з результатами особистісних тестів, дослідники виявили несподіване: більшість припущень про характер татуйованих людей виявилися хибними. Єдиний виняток знайшли за шкалою "відкритість": власники оригінальних чи незвичайних татуювань справді частіше виявлялися творчими й допитливими. За іншими параметрами зв’язок або був відсутній, або навіть негативний.

Чому зовнішність може ввести в оману

Автори дослідження наголошують: хоча між експертами часто виникала згода у думках, їхня інтуїція здебільшого не відповідала реальним рисам особистості учасників. Ймовірно, на сприйняття впливають стереотипи й поверхневі враження.

Дослідження також мало низку обмежень. Судження формувалися у лабораторних умовах – у реальному житті ми зазвичай сприймаємо людину комплексно: бачимо її міміку, стиль одягу, чуємо манеру спілкування. Окрім того, не аналізувалися причини, через які експерти робили ті чи інші висновки про власників татуювань.

Результати цього дослідження нагадують: не варто поспішати з висновками про людину, спираючись лише на її татуювання. Зовнішність дійсно може бути оманливою, а за кожною картинкою – своя, часом несподівана історія та унікальна особистість.