Новое исследование, проведенное учеными из Мичиганского государственного университета вместе с коллегами из других американских вузов, ставит этот вопрос под сомнение. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Research in Personality, пишет 24 Канал.

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Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 274 человека в возрасте от 18 до 70 лет, которые имели хотя бы одну татуировку. Подавляющее большинство добровольцев составляли женщины (71%), а также участники с белым цветом кожи (77%), однако в выборку попали и представители других этнических групп.

Каждому участнику предложили пройти тест на определение пяти ключевых черт личности (так называемый Big Five): доброжелательность, открытость, добросовестность, экстраверсия и невротизм. Кроме этого, участники позволили сфотографировать свои татуировки и рассказали об их значении.

Далее собрали 375 фото татуировок, которые показали группе из 30 экспертов – студентам, аспирантам и преподавателям психологии. Одни оценивали только изображения, другим предоставляли еще и описание содержания тату. Эксперты анализировали не только сюжет и размер, но и стиль, эксцентричность, серьезность или же игривость рисунков.

Как люди воспринимают людей с татуировкой

Во время анализа у экспертов постепенно формировались устойчивые представления. Например, яркие и позитивные татуировки часто ассоциировали с доброжелательностью, а большие или классические – с экстраверсией. Татуировки с мрачными или некачественными изображениями связывали с эмоциональной нестабильностью и меньшей дружелюбием.

Однако, сравнив экспертные оценки с результатами личностных тестов, исследователи обнаружили неожиданное: большинство предположений о характере татуированных людей оказались ложными. Единственное исключение нашли по шкале "открытость": владельцы оригинальных или необычных татуировок действительно чаще оказывались творческими и любознательными. По другим параметрам связь или отсутствовала, или даже отрицательная.

Почему внешность может ввести в заблуждение

Авторы исследования отмечают: хотя между экспертами часто возникало согласие во мнениях, их интуиция в основном не соответствовала реальным чертам личности участников. Вероятно, на восприятие влияют стереотипы и поверхностные впечатления.

Исследование также имело ряд ограничений. Суждения формировались в лабораторных условиях – в реальной жизни мы обычно воспринимаем человека комплексно: видим его мимику, стиль одежды, слышим манеру общения. Кроме того, не анализировались причины, по которым эксперты делали те или иные выводы о владельцах татуировок.

Результаты этого исследования напоминают: не стоит спешить с выводами о человеке, опираясь только на его татуировки. Внешность действительно может быть обманчивой, а за каждой картинкой – своя, порой неожиданная история и уникальная личность.