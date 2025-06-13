Об этом свидетельствуют результаты глобального социологического исследования End of Year Survey, проведенного Gallup International, пишет 24 Канал.

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Падение уровня счастья вызвала война

Согласно рейтингу стран-участниц, Украина оказалась на предпоследнем месте по уровню счастья среди 35 исследованных государств. Хуже показатели только в Индии.

Социологи отмечают, что, несмотря на серьезные волнения – которых не скрывают более трети украинцев – большинство все же пытается принимать жизнь такой, какой она есть, и приспосабливаться к непростым реалиям военного времени.

Похожий уровень тревожности наблюдается и в среднем по миру, а больше всего подвержены переживаниям респонденты из Колумбии, Аргентины, Японии, Ирана и Индии.



Уровень счастья в мире / Фото Рейтинг

End of Year Survey – это ежегодный масштабный проект Gallup International, который изучает ожидания, уровень счастья и настроения относительно будущего у жителей разных стран мира. В нынешнем опросе приняли участие 35 882 человека из 35 стран. В Украине исследование проводила Rating Group в период со 2 по 5 декабря 2024 года, опросив тысячу респондентов.