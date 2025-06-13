Про це свідчать результати глобального соціологічного дослідження End of Year Survey, проведеного Gallup International, пише 24 Канал.

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Падіння рівня щастя спричинила війна

Згідно з рейтингом країн-учасниць, Україна опинилася на передостанньому місці за рівнем щастя серед 35 досліджених держав. Гірші показники лише в Індії.

Соціологи зазначають, що, попри серйозні хвилювання – яких не приховують понад третина українців – більшість усе ж намагається приймати життя таким, яким воно є, і пристосовуватися до непростих реалій воєнного часу.

Схожий рівень тривожності спостерігається і в середньому по світу, а найбільше схильні до переживань респонденти з Колумбії, Аргентини, Японії, Ірану та Індії.



Рівень щастя у світі / Фото Рейтинг

End of Year Survey – це щорічний масштабний проєкт Gallup International, який вивчає очікування, рівень щастя і настрої щодо майбутнього в мешканців різних країн світу. У цьогорічному опитуванні взяли участь 35 882 людини з 35 країн. В Україні дослідження проводила Rating Group у період з 2 по 5 грудня 2024 року, опитавши тисячу респондентів.