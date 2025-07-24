Восемь секунд, которые меняют все: сила объятий

Может показаться, что восемь секунд – это ничто. Однако, по словам психолога из мадридского центра Psicolink Авроры Вальехо, именно этого времени достаточно, чтобы объятия стали настоящей терапией от стресса, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Также на тему Что такое "кортизоловый коктейль" и действительно ли он помогает

Когда люди обнимают друг друга более восьми секунд, их организм начинает вырабатывать окситоцин – гормон, снижающий уровень кортизола и почти мгновенно дарит ощущение внутреннего спокойствия. Окситоцин, которого часто называют "гормоном любви", помогает укрепить доверие, теплые отношения и даже снизить давление и частоту пульса. Это настоящий природный антидепрессант, который можно "включать" простым жестом,

– объясняет эксперт.

Чтобы понять, почему такие простые действия как объятия имеют значение, нужно понять, как действует кортизол. Он вырабатывается надпочечниками, когда мы сталкиваемся с физическим или эмоциональным напряжением – это часть знаменитой реакции "бей или беги".

В правильных дозах он помогает быстро сориентироваться в стрессовой ситуации, но хроническое повышение уровня этого гормона приводит к:

набору веса, особенно в области живота,

расстройствам сна,

проблемам с пищеварением,

ослаблению иммунитета,

частым перепадам настроения, тревожности и апатии.

Утром кортизол в крови на пике – это помогает нам проснуться и быть активными. К вечеру его уровень снижается, готовя организм к отдыху.

Как комплексно снижать кортизол?

Кроме объятий, существует множество ежедневных практик для снижения кортизола:

Искренний контакт глазами и откровенные разговоры – эмоциональная поддержка близких людей дарит ощущение защищенности. Движение – даже легкие физические упражнения вроде прогулок или танцев помогают телу адаптироваться к стрессу.

Майндфулнес и медитация – снижают напряжение, помогают сосредоточиться на настоящем моменте и успокоить мысли. Психотерапия – в случаях хронического стресса поддержка специалиста помогает разработать действенные стратегии и восстановить эмоциональный баланс.

Исследования доказывают: не только наши мысли, но и отношения влияют на гормоны стресса. Когда в жизни есть человек, рядом с которым чувствуешь защиту и принятие, уровень кортизола снижается, а мозг получает "дозу" счастья. Но если отношения вызывают напряжение или страх, гормон стресса сразу взлетает. Эмоциональная травма, например после разрыва, – это своеобразный гормональный "шок" для организма.

Также специалисты советуют:

Глубокое дыхание: упражнения, замедляющие вдох и выдох, активируют систему успокоения.

Прогулки на свежем воздухе и “лесные ванны” (Shinrin-yoku): пребывание среди природы доказано уменьшает уровень стресса и улучшает настроение.

Музыка: спокойные композиции помогают успокоить сердце и нервную систему.

Качественный сон: взрослым нужно от 7 до 9 часов сна, чтобы кортизол не “зашкаливал”.

Йога: сочетание дыхания, движения и медитации – одна из самых эффективных антистрессовых практик.

Какая еда помогает бороться со стрессом

Чем мы питаемся, тоже влияет на стрессоустойчивость. Недосып, избыток кофеина или сахара – способствуют “всплескам” кортизола.

Чтобы держать уровень гормона под контролем:

добавляйте в рацион витамин С (цитрусовые, брокколи, перец),

не забывайте о магнии (орехи, зелень, семена, авокадо),

потребляйте витамины группы B (цельные злаки, яйца, рыба),

омега-3 жирные кислоты (лосось, скумбрия, семена льна),

ешьте достаточно белка и клетчатки (мясо, рыба, овощи, бобовые).

А вот кофе, сладости и энергетики лучше ограничить. Не забывайте и о воде: обезвоживание – еще один невидимый стресс для организма.

Победить стресс реально, если подойти к этому комплексно: регулярное движение, сбалансированное питание, психологическая поддержка и теплые объятия способны изменить не только ваше настроение, но и общее состояние здоровья. Прислушивайтесь к себе, цените связи с близкими и делайте сознательный выбор в пользу спокойствия.