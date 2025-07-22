Блогеры убеждают, что этот напиток поддерживает организм в борьбе со стрессом, восполняя дефицит важных микроэлементов. Но действительно ли это работает, рассказывает 24 Канал со ссылкой на анализ The New York Times.

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Что такое кортизол?

Кортизол – это гормон, который выделяется надпочечниками в ответ на стресс. Он помогает организму быстро реагировать: повышает уровень глюкозы в крови, ускоряет обмен веществ и даже "выключает" некоторые менее важные процессы, вроде желания идти в туалет.

Когда стресс затяжной, уровень кортизола может оставаться повышенным даже ночью, а это в свою очередь, ухудшает сон, вызывает усталость и вызывает желание "заедать" стресс сладким.

Что входит в "кортизоловый коктейль"?

Самый распространенный рецепт содержит апельсиновый сок, кокосовую воду и морскую соль. Иногда добавляют газированную воду или винный камень (источник калия).

Этот микс должен помочь с так называемой "усталостью надпочечников", хотя такого диагноза в официальной медицине не существует. Как объяснили эндокринологи, надпочечники не "устают" от стресса и не перестают работать без серьезных причин, например, из-за аутоиммунного заболевания.

Что говорят врачи?

Специалисты заметили, что сам по себе напиток не опасен (конечно, если иметь меру). Ведь, витамин C, натрий и калий действительно полезны, и многие люди получают эти микроэлементы с пищей.

Относительно положительного эффекта после коктейля, это может быть ничто иное, как плацебо. Все просто – организм "отдыхает" даже когда вы готовите коктейль, вы буквально "переключаетесь" на медитативную деятельность, некая пауза в течение дня.

Кроме того, стоит помнить, что рацион с избытком сахара (а соки его содержат много) и соли может провоцировать проблемы с давлением, сердцем и уровнем сахара в крови.