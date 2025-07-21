Металлическая цепочка на его теле стала причиной рокового несчастного случая: мощное магнитное поле притянуло украшение, и мужчина получил серьезные травмы, от которых впоследствии скончался в больнице. Об инциденте сообщает издание The Washington Post, передает 24 Канал.

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Как работает МРТ

МРТ – высокотехнологичный метод диагностики, который позволяет получить подробные трехмерные изображения внутренних органов и тканей без вредного облучения. Аппарат работает благодаря сильным магнитам и радиочастотным импульсам, поэтому во время обследования пациент должен находиться внутри сканера абсолютно неподвижно.

Специалисты из Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии США предостерегают: магнитное поле МРТ настолько мощное, что может затянуть в свою зону действия даже тяжелые металлические предметы – например, инвалидную коляску.

Именно поэтому перед процедурой очень важно предупредить медицинских работников о наличии металла или имплантов в теле, таких как кардиостимуляторы или слуховые аппараты. Людям с подобными устройствами часто вообще не рекомендуют проходить МРТ.

Другие случаи травмирования из-за МРТ

К сожалению, это не первый трагический случай в США, связанный с МРТ. Так, в 2001 году шестилетний мальчик погиб после того, как во время сканирования в магнитное поле попал баллон с кислородом. А в 2023 году в Калифорнии медсестра умерла, оказавшись зажатой между аппаратом и больничной койкой.

Безопасность во время МРТ зависит не только от врачей, но и от внимательности пациентов. Не забывайте сообщать обо всех металлических предметах и устройствах в своем теле перед проведением исследования.