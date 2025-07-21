Металевий ланцюжок на його тілі став причиною фатального нещасного випадку: потужне магнітне поле притягнуло прикрасу, і чоловік зазнав серйозних травм, від яких згодом помер у лікарні. Про інцидент повідомляє видання The Washington Post, передає 24 Канал.

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Як працює МРТ

МРТ – високотехнологічний метод діагностики, який дозволяє отримати докладні тривимірні зображення внутрішніх органів та тканин без шкідливого опромінення. Апарат працює завдяки сильним магнітам і радіочастотним імпульсам, тому під час обстеження пацієнт має перебувати всередині сканера абсолютно нерухомо.

Фахівці з Національного інституту біомедичної візуалізації та біоінженерії США застерігають: магнітне поле МРТ настільки потужне, що може затягнути у свою зону дії навіть важкі металеві предмети – наприклад, інвалідний візок.

Саме тому перед процедурою дуже важливо попередити медичних працівників про наявність металу або імплантів у тілі, таких як кардіостимулятори чи слухові апарати. Людям із подібними пристроями часто взагалі не рекомендують проходити МРТ.

Інші випадки травмування через МРТ

На жаль, це не перший трагічний випадок у США, пов’язаний із МРТ. Так, у 2001 році шестирічний хлопчик загинув після того, як під час сканування у магнітне поле потрапив балон із киснем. А у 2023 році у Каліфорнії медсестра померла, опинившись затиснутою між апаратом і лікарняним ліжком.

Безпека під час МРТ залежить не лише від лікарів, але й від уважності пацієнтів. Не забувайте повідомляти про усі металеві предмети та пристрої у своєму тілі перед проведенням дослідження.