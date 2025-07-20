Джерело зараження поки не встановлено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Польське радіо".

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Що відомо про випадок холери у Польщі?

У польському місті жінку госпіталізували через зараження холерою. Це сталось в країні вперше з 2019 року.

За словами головного санітарного інспектора Польщі Павела Гжесьовського, стан пацієнтки був важким.

Пацієнтка потребувала замісної ниркової терапії, що засвідчує сильне зневоднення, тобто втрату рідин й електролітів,

– зазначив він.

Наразі лікування включає антибіотики та відновлення водно-електролітного балансу.

На карантин помістили близько 20 людей, які були в контакті з хворою. Зокрема, персонал лікарні. У медзакладі запровадили заборону на відвідування відділення внутрішньої медицини.

Як додають у виданні, холера – це гостре інфекційне захворювання, що передається через заражену їжу або воду. Воно проявляється діареєю та блювотою.

Попередній випадок у Польщі був виявлений у 2019 році в індійського моряка.