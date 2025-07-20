Источник заражения пока не установлен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Польское радио".
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Что известно о случае холеры в Польше?
В польском городе женщину госпитализировали из-за заражения холерой. Это произошло в стране впервые с 2019 года.
По словам главного санитарного инспектора Польши Павела Гжесьовского, состояние пациентки было тяжелым.
Пациентка нуждалась в заместительной почечной терапии, что свидетельствует о сильном обезвоживании, то есть потере жидкостей и электролитов,
– отметил он.
Сейчас лечение включает антибиотики и восстановление водно-электролитного баланса.
На карантин поместили около 20 человек, которые были в контакте с больной. В частности, персонал больницы. В медучреждении ввели запрет на посещение отделения внутренней медицины.
Как добавляют в издании, холера – это острое инфекционное заболевание, передающееся через зараженную пищу или воду. Оно проявляется диареей и рвотой.
Предыдущий случай в Польше был обнаружен в 2019 году у индийского моряка.